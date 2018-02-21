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ABD ile yeni kriz kapıda!

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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'tan Türkiye'ye kötü haber geldi.
ABD ile yeni kriz kapıda!
ABD ile yeni kriz kapıda! ABD ile yeni kriz kapıda! ABD ile yeni kriz kapıda!

Başkan Trump’dan göreve başlar başlamaz yeni boru hatlarının inşası için ‘Amerikan malı’ kullanılması talimatını alan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çelik ve alüminyum sektörüne ilişkin beklenen raporunu geçen hafta sundu.

Ross’un raporunda çelik ve alüminyum ithalatındaki yüksek oranların ABD’nin ulusal güvenliğine bir tehdit olduğu vurgulanıyor. Raporda 2017’deki yaklaşık 2.250 milyon tonluk ihracat rakamıyla ABD’ye çelik ihraç eden ülkeler arasında altıncı sırada gösterilen Türkiye, Ross’un önerilerinden en çok etkilenme ihtimali bulunan ülkelerin de başında geliyor. Ross’un Trump’a Amerikan çelik sektörünü kurtarmak için sunduğu üç alternatiften biri Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ithalatçı ülkeye en az yüzde 53 ek vergi uygulanması.

ABD DÜNYANIN EN BÜYÜK ÇELİK İTHALATÇISI

Wilbur Ross’un raporuna göre kendisi 78.6 milyon ton çelik üreten ABD, 36 milyon ton çelik ithal ediyor, dolayısıyla dünyanın en büyük çelik ithalatçısı. 36 milyon tonluk çelik ithalatı ABD içindeki tüketimin yüzde 30’una denk geliyor. Raporda ithal fiyatların Amerikan çelik fiyatının altında olmasının önemli bir etken olduğu belirtildi. Rapordaki projeksiyonlara göre ABD Başkanı Trump’ın gündeme aldığı büyük boru hattı projeleri nedeniyle büyük ve uzun boruların artan oranlarda ithal edilmeye devam edilmesi durumunda çelik ithalatı ülke içindeki tüketimin yüzde 30’u da aşacak bir trende ulaşabilir. 

HEDEF, İTHALATI 13 MİLYON TON DÜŞÜRMEK

Ross, raporunda sektördeki ithalat etki oranını yaklaşık yüzde 21 azaltarak, ABD çelik sanayiinin kapasite kullanımında yüzde 80’e ulaşabileceğini savundu. Bu orana ulaşılabilmesi için ise 2017’deki 36 milyon tonluk ithalatın yaklaşık 23 milyon tona düşürülmesi gerekiyor. Raporda şu tespite yer verildi; ‘Eğer ithalatın azaltılması adımı Trump yönetiminin öngördüğü artan askeri harcamalar ve altyapı teklifleri sayesinde beklenen büyüme oranlarıyla desteklenebilirse Amerikan çelik fabrikaları yüzde 80’in üzerinde bir kapasite ile çalışmaya başlayabilir.’

TİCARET BAKANI ROSS’UN SUNDUĞU 3 ALTERNATİF

Ross ülkedeki çelik sektöründeki gerilemeyi durdurma hedefiyle hazırladığı 61 sayfalık raporda Trump’a politika önerisi olarak üç alternatif sundu. Alternatiflerin hepsi 36 milyon tonluk çelik ithalatının yaklaşık 13.3 milyon ton azaltılması hedefi üzerinden hesaplandı. İlk alternatif, tüm ülkelere çelik ithalatında en az yüzde 24 gümrük vergisi getirilmesi. İkinci alternatif, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeye en az yüzde 53 ek gümrük vergisi getirilmesi. İkinci alternatifte Türkiye dışındaki diğer ülkeler Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan, Güney Kore, Güney Afrika, Tayland, Mısır, Malezya, Vietnam ve Kosta Rika olarak sıralandı. Üçüncü alternatif ise tüm ülkelere 2017’de ithal ettikleri oranın yüzde 63’üne denk gelecek şekilde kota getirilmesi.

AMERİKALI SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TÜRK REKABETİNDEN YAKINDI

ABD Ticaret Bakanı Ross’un 24 Mayıs 2017’de sektörün önde gelen üretici firmaları ve meslek örgütlerinin yöneticilerinin katılımıyla düzenlediği oturumda yapılan sunumlar da raporun eklerinde yer aldı. Yöneticilere ismen atfedilen konuşma notlarında Amerikan çelik sektörünün temsilcilerinin rekabetten yakındığı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiği görülüyor.

Amerika’yı yeniden büyük yapalım’ sloganıyla başkan olan Trump’ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un ABD’nin kendi çelik sanayiini öne geçirmek için sunduğu üç alternatiften hangisini uygulamaya geçireceği merak konusu. 

HÜRRİYET

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