ABD şantaj yapmıştı! Aselsan hamlesini yapıyor!

Aselsan'ın, geçtiğimiz aylarda istediği teklifleri alamadığı halka arz danışmanlığında yerli aracı kurumlarla yürümeyi planladığı belirtiliyor

İkincil halka arz için danışmanlık ihalesinde geçen ay istediği gibi uygun bir teklif alamadığını açıklayan Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Bloomberg’e bilgi veren 3 kaynağa göre arz işlemine yerel aracı kurumlar üzerinden devam etmeyi planlıyor.

Türkiye’nin halka açık en büyük şirketlerinden biri olan Aselsan, ikincil halka arz için birden fazla yerli aracı kuruma yetki verebilir.

Kaynaklar şirketin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satışı değerlendirebileceğini bildirirken, satışın daha önce yabancı kurumlar aracılığı ile planlanandan daha düşük oranda olabileceğini kaydetti. Şirket daha önce uluslararası danışmanlar aracılığıyla ikincil halka arz ile yaklaşık 1 milyar dolardan fazla değerde yüzde 15 hisse satmayı planlıyordu.

ABD ŞANTAJ YAPMIŞTI

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 60'lara çıkmasının öncü kuruluşu olan ve Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek yedinci şirket konumunda bulunan Aselsan'ın planlanan ikinci halka arzına, başını ABD'lilerin çektiği uluslararası bankalar danışmanlık için teklif vermemişti Teklif vermeyen bankalar arasında Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley ve JPMorgan yer alıyor. Analistler, ABD bankalarının isteksiz davranmasında, Türk savunma sanayisini finanse etmeme isteği, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 füze anlaşması ve iki ülke arasındaki politik sorunların etkili olduğunu kaydetmişti.