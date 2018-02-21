Yılmaz Vural 3. maçında da gülemedi

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasındaki mücadele, Elazığ Atatürk Stadı'nda oynandı.
Elazığspor'a galibiyeti getiren goller 45. ve 53. dakikalarda Alpaslan Öztürk ile geldi. Giresunspor'un tek sayısını ise 10. dakikada Çağlar Birinci kaydetti. Giresunspor'da Onur Demir, 75. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından Elazığspor yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 34 puanla 7. sıraya yerleşti. Yılmaz Vural'ın takımın başında olduğu 3. maçta da yenilen Giresunspor ise üst üste 4. mağlubiyetini aldı.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Elazığspor deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakken, Giresunspor ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.