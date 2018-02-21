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CSKA adını son 16'ya yazdırdı!

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CSKA adını son 16'ya yazdırdı!
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Kızıl Yıldız'ı eleyen CSKA Moskova adını son1 6'ya yazdıran ilk takım oldu.
CSKA adını son 16'ya yazdırdı! CSKA adını son 16'ya yazdırdı! CSKA adını son 16'ya yazdırdı!

Belgrad'da oynanan 0-0'lık maçın rövanşında Moskova'da oynanan maçı 45. dakikada Alan Dzagoev'in golüyle 1-0 kazanan CSKA Moskova son 16'ya kaldı.

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