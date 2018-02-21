Belgrad'da oynanan 0-0'lık maçın rövanşında Moskova'da oynanan maçı 45. dakikada Alan Dzagoev'in golüyle 1-0 kazanan CSKA Moskova son 16'ya kaldı.
22 Şubat 2018 Perşembe6 C.Ahir 1439
- Volkan Konak kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında?Volkan Konak'a silahlı saldırıCumhurbaşkanı Erdoğan'a çok özel hediyeTürkiye için gayri resmi toplanacaklar!Azerbaycan'da ele geçirildiUkrayna'dan Türkiye iddiası: ABD engelledi!Ronaldo'suz Madrid geriden gelip kazandı!Düğüne gider gibi Afrin'e gittilerUkrayna eski milletvekili: Erdoğan kaçmadıAcı bilanço: En az 62 ölü
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:18 Güneş 07:42 Öğle 13:24 İkindi 16:22 Akşam 18:53 Yatsı 20:12
- 12°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- -4°C Ağrı
- 2°C Amasya
- 1°C Ankara
- 11°C Antalya
- 7°C Artvin
- 13°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 116.316 2.54
- Altın: 161,452 -0.64
- Dolar: 3,7869 -0.22
- Euro: 4,6634 -0.50
CSKA adını son 16'ya yazdırdı!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok özel hediyeRus rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, daha önce söz verdiği gibi şampiyonluk kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.
Ronaldo'suz Madrid geriden gelip kazandı!İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Ronaldo'dan yoksun çıktığı erteleme maçında Leganes'i 3-1 mağlup etti.
CSKA adını son 16'ya yazdırdı!UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Kızıl Yıldız'ı eleyen CSKA Moskova adını son1 6'ya yazdıran ilk takım oldu.
Yılmaz Vural 3. maçında da gülemediSpor Toto 1. Lig 23. hafta maçında Elazığspor evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.
İstanbulspor 90+6'da kazandıSpor Toto 1. Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında konuk ettiği Manisaspor'u 90+6. dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Şarköy'de dev piton! Yetkililer incelemeye aldı
- Adnan Oktar kedicikleri sildi!
- Türkiye'nin 2040'ta nüfusu kaç olacak? TUİK açıkladı
- Türkiye'yi dehşete düşüren cani yakalandı
- Böylesi görülmedi ! Boşanan iş adamına çocuk şoku
- Sırrı sekiz yıl sonra çözüldü!
- Ortalığı karıştıran iddia ile ilgili ilk açıklama
- İlanı gördü şok oldu! Aracını satışa çıkarmışlar
- İnanılmaz boşanma davası! Bisikletiyle aşk yaşıyor
- İlk davası en zor görevi olacak!
- Muazzez Ersoy'a köpek saldırdı!
- Keyfini bozmadı! İçmeye devam etti
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.