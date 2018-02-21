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Düğüne gider gibi Afrin'e gittiler

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Düğüne gider gibi Afrin'e gittiler
Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 23 kişilik tim, Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde yola çıktı.
Düğüne gider gibi Afrin'e gittiler Düğüne gider gibi Afrin'e gittiler Düğüne gider gibi Afrin'e gittiler

Ordu'da Polis Özel Harekat (PÖH) timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e uğurlandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 23 kişilik tim için uğurlama töreni düzenlendi. Valilik önündeki törende kurban kesildi, dualar edildi.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün okuduğu duanın ardından özel harekat polisleriyle vedalaşıldı.

Vali Seddar Yavuz ile protokol üyeleri ile diğer katılımcılar, timde yer alan polislere sarılarak vedalaştı.

Otobüse binen özel harekat polisleri, tekbirlerle Afrin'e uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, emniyet ve TSK personeli ile aileler katıldı.

Özel harekat polisleri dualarla Afrin'e uğurlandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 44 polis, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualar eşliğinde bölgeye gönderildi. 

Polis özel harekat mensuplarının Afrin'e uğurlanması nedeniyle Özel Harekat Şube Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, göreve giden özel harekat polislerinin vatan, bayrak için en güzel mücadeleyi vereceğini söyledi. 

Törene, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Afrin'e gidecek polislerin yakınları katıldı. 

Törenin sonunda kurban kesildi ve özel harekat polisleri tekbirlerle Afrin'e uğurlandı.

Ağrılılar PÖH timini Afrin'e uğurladı

Ağrı'da Polis Özel Harekat (PÖH) timi, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere tekbir ve dualarla Afrin'e uğurlandı. 

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 44 kişilik PÖH timi için uğurlama töreni düzenlendi. 

Özel Harekat Şube Müdürlüğündeki tören, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programla başladı. İldeki okullarda eğitim gören öğrenciler, Afrin'deki Mehmetçikler için yazdıkları şiir ve mektupları okudu.

Öğrenciler daha sonra bu mektupları, şiirleri ve yaptıkları resimleri kutulara koyarak Mehmetçiklere iletmeleri için time teslim etti.

Hayrettin Atmaca Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar ve fotoğraf çekiminin ardından tim için kurbanlar kesildi. 

Hep bir ağızdan yemin eden tim, kalabalıkla helalleştikten sonra tekbirler ve dualar eşliğinde bölgeye uğurlandı.

Yağmura rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla törene katılan vatandaşlar, araç konvoyu oluşturarak timi taşıyan otobüslere şehrin çıkışına kadar eşlik etti.

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