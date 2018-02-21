Ronaldo'suz Madrid geriden gelip kazandı!

Başkent temsilcisini Municipal Butarque Stadı'nda ağırlayan Leganes, 6. dakikada Unai Bustinza'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bu golden 5 dakika sonra Lucas Vazquez ile skora dengeyi getiren Real Madrid, Carlos Casemiro'nun 29. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 2-1 üstünlükle tamamladı.
90. dakikada Sergio Ramos'un penaltıdan attığı golle rakibini 3-1 yenen Madrid ekibi, 48 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Leganes ise 29 puanda kaldı.
Barcelona'nın 62 puanla liderliğini sürdürdüğü La Liga'da Atletico Madrid 55 puanla ikinci sırada yer alıyor.
RAMOS REKORU KIRDI
19 kırmızı kartla La Liga kırmızı kart rekortmeni olan Sergio Ramos, Leganes maçında 163. sarı kartını görerek lig tarihinin en çok sarı kart gören oyuncusu rekorunun da sahibi oldu.