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Ukrayna'dan Türkiye iddiası: ABD engelledi!

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Ukrayna'dan Türkiye iddiası: ABD engelledi!
Türkiye ile Ukrayna arasında askeri ve teknik işbirliği konusundaki görüşmelerin 2016 yılında ABD tarafından engellendiği ileri sürüldü. Ukraynalı bir kaynak, ABD'nin Türkiye'nin 'kontrolsüz güçlenmesinden' çekindiğini belirtti.
Ukrayna'dan Türkiye iddiası: ABD engelledi! Ukrayna'dan Türkiye iddiası: ABD engelledi! Ukrayna'dan Türkiye iddiası: ABD engelledi!

Ukrayna haber ajansı OPK, ABD'nin 2016 yılında Ukrayna-Türkiye ortak projesine engel olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE VE UKRAYNA ANLAŞMAK ÜZEREYDİ"

Haberde, Kiev ve Ankara'nın 2016 yılında askeri ve teknik işbirliği konusunda aktif görüşmeler yaptığı ve ortak füze, uçak ve hassas silahlara karşı savunma sistemlerinin üretimi konusunda anlaşmaya yaklaştığı ifade edildi.

"ABD TÜRKİYE'NİN KONTROLSÜZ GÜÇLENMESİNDEN KORKTU"

Ajansa konuşan bir kaynak, ABD'nin bu anlaşmaya şiddetle karşı çıktığını söyleyerek, "ABD, Türkiye'nin kontrolsüz güçlenmesinden korktu" dedi.

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