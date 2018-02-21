Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan temas hattının Fuzuli bölgesinde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan'a ait Quadcopter tipli İHA'nın indirilerek ele geçirildiği açıklandı. Bakanlık, ele geçirilen İHA'nın fotoğraflarını yayınladı.
22 Şubat 2018 Perşembe6 C.Ahir 1439
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Azerbaycan'da ele geçirildi
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