Türkiye için gayri resmi toplanacaklar!

Bir AB temsilcisi, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Türkiye'nin Kıbrıs karasularındaki eylemleriyle ilgili konunun gündeme getirilmesini istedi" dedi.
Temsilci, "Liderler, Türkiye ve Kıbrıs'la ilgili durumu değerlendirecek" diye ekledi.
AVRUPA KOMİSYONU TÜRKİYE'YE ÇAĞRI YAPMIŞTI
Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki eylemler, Avrupa tarafından takip ediliyor.
Avrupa Komisyonu (AK) Sözcüsü Margaritis Schinas, komisyonun Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki eylemlerini dikkatle izlediğini belirtmiş, "Türkiye'yi bir kez daha, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerine ve ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesine doğrudan zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz"demişti.
JUNCKER DA TÜRKİYE'NİN TEPKİSİNE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORMUŞ
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise, Türkiye ve Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili olarak, "Türkiye'nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyorum" ifadesini kullanmıştı.
"OLDU-BİTTİ"YE GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR, AB'DEN TEPKİ YOK
Buna karşın, Rum kesiminin Akdeniz'de 'oldu-bitti' kalkışmasına Avrupa'dan ses çıkmıyor.