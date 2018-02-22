Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok özel hediye

Rus rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, daha önce söz verdiği gibi şampiyonluk kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde Charr, Rus boksör Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaşarak kazandığı kemerleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Kemerin üzerinde merhum boksör Muhammed Ali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü.

Kabulde Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

Dünya şampiyonu boksör Charr, daha önce yaptığı açıklamada, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istediği Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazandığı kemerleri hediye etmek istediğini ifade etmişti.

TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTERİM

Kabul öncesi açıklamalarda bulunan Charr, "Cumhurbaşkanı uygun görürse ‘Türk vatandaşı’ olurum. Benim eşim Türk. Türkiye’yi çok seviyorum. Boks kariyerimden sonra İstanbul’a gelip burada bir ev alarak hayatımın kalan kısmını burada geçirmek istiyorum.” sözlerini kullandı.