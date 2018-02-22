Volkan Konak kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında?

VOLKAN KONAK KİMDİR?
27 Şubat 1967 yılında dünyaya gelen Volkan Konak aslen Maçka, Trabzonludur. Türk halk müziği sanatçısı olan Volkan Konak birçok albüm çıkarmış ve ödüller almıştır.
lk, orta ve lise eğitimini Maçka'da alan Volkan Konak daha sonra öğretmeninin desteği ile 1983 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 senesinde konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler master eğitimine başladı. 1991 senesinde master eğitimini tamamladı.
İlk albümünü 1989 yılında çıkaran Volkan Konak 1993 yılında çıkardığı Efulim şarkısıyla adından söz ettirdi.
İşte Volkan Konak'ın müzik kariyeri
1989 yılında Suların Horon Yeri albümünü çıkardı
1993 yılında Efulim albümünü çıkardı
1994 yılında Gelir misin Benimle albümünü çıkardı
1996 yılında Volkanik Parçalar albümünü çıkardı
1998 yılında Pedaliza albümünü çıkardı
2000 yılında Şimal Rüzgarı albümünü çıkardı
2003 yılında Maranda albümünü çıkardı
2006 yılında Mora albümünü çıkardı
2009 yılında Mimoza albümünü çıkardı
2012 yılında Lifor albümünü çıkardı
2015 yılında Manolya albümünü çıkardı
Türkiye'yi terk edeceğini ve Amerika'ya yerleşeceğini açıklayan Volkan Konak evli ve üç çocuk babasıdır.