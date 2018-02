Türkiye resti çekti: Hangi ülke olursa olsun...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Esed rejiminin Afrin'e gireceğine ilişkin haberlerle ilgili olarak "YPG/PKK'ya destek için buraya gelen hiç kimseye fırsat vermeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil baş başa ve heyetlerarası görüşmede bir araya geldi. Görüşmeler sonrası iki meslektaş ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada Afrin operasyonunda hedefin DAEŞ, PKK ve YPG olduğunu söyledi.



TAVRIMIZ NET: HANGİ ÜLKE OLURSA OLSUN...



Çavuşoğlu, Esed rejiminin Afrin'e gireceği iddiaları için "Bizim tavrımız net. PKK/YPG'yle mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı. Fakat YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık konvoy oldu, gereken yapıldı. Bizim için hangi ülke olursa olsun fark etmez. YPG/PKK'ya destek olmak isteyenler bizim için eşittir YPG/PKK'dır, gereği yapılır" ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları söyle;

"Her iki terör örgütünün işbirliği yaptığını ve Türkiye'ye karşı birlikte mücadele etmek istediğini görüyoruz. Bu terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü konusunu sık sık dile getirdik. Katıldığımız her toplantıda buna vurgu yaptık. En Soçi'de Astana'da, her yerde.

LİDERLER ZİRVESİ İSTANBUL'DA

Soçi'de yapılan liderler zirvesini İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Dönüşümlü olarak devam ettireceğiz bunu. Esas bizim mücadele ettiğimiz YPG/PKK Suriye'nin topraklarını bölmek için var. Kendisinden olmayan herkesi de sürgüne göndermiştir."