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Bordo Bereliler sızdı! ABD ve PKK'ya büyük şok

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Bordo bereli Mehmetçikler, Afrin’de Cinderesi ve Raco’dan çıkan Kandil kadrosunun mevzilendiği Meydanki’ye sızdı. Koordinatları tespit edilen terör noktalarından bazısı hava ve kara unsurlarıyla bombalandı. Bölgeye kapsamlı operasyon hazırlığı sürüyor.
Bordo Bereliler sızdı! ABD ve PKK'ya büyük şok
Bordo Bereliler sızdı! ABD ve PKK'ya büyük şok Bordo Bereliler sızdı! ABD ve PKK'ya büyük şok Bordo Bereliler sızdı! ABD ve PKK'ya büyük şok

Bordo bereli özel kuvvetler, Cinderesi ve Raco beldelerini büyük ölçüde boşaltarak Meydanki’de mevzilenen PKK’lıların peşinde.

KANDİL KADROSU MEVZİLENMİŞTİ

Başta Kandil kadrosu olmak üzere birçok saha sorumlusunu Meydanki Barajı çevresine gönderen terör örgütüne burada ilk operasyon yapıldı. Afrinkuzeyinde Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz ve ardından Duraklı köyünü ele geçiren güvenlik güçleri, PKK’nın ABD’lilerle birlikte üstlendiği noktaları tespit etmek için güneye doğru keşif turuna çıktı.

PENTAGON EKİBİ ÖZEL CİHAZLAR KURMUŞTU

Bölgede özel iletişim cihazları ve uydu bağlantı sistemleri kuran Pentagon ekibinin faaliyetlerini gözlemlemek üzere bölgeye sızan bordo bereliler, bombalanacak noktalar için koordinat oluşturarak bunları TSK’nın kara ve hava unsurlarına iletti.

Başarılı bir sızma operasyonu sonrası ABD-PKK ittifakına ait çeşitli terör noktaları, hem obüsler hem de savaş uçakları tarafından vuruldu. Teröristlerin Afrin merkezinden önce en büyük direnç noktası olarak belirledikleri Meydanki’ye kara operasyonunun yakında gerçekleşmesi bekleniyor.

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İDLİB’DEN CEPHE AÇILIYOR

Zeytin Dalı Harekâtı’nın 33. gününde birçok cephede operasyonlar ise başarıyla yürütüldü. Önceki gün 20’den fazla yerleşim noktasını ele geçirerek büyük bir taarruza imza atan Mehmetçik ve ÖSO, dün de kuzeydoğudaki Uverkan köyü ile batıdaki Raco beldesine bağlı Karababa köyünü teröristlerden temizledi. Afrin sınır bölgelerinden merkeze doğru giderek derinleşen bir hat boyunca ilerleyen birlikler, PKK’lıları dört yandan kuşatıyor. TSK’nın gözlem noktaları oluşturduğu İdlib kuzeyinden de çok yakında yeni cephenin açılması bekleniyor. Böylece kuzey, kuzeydoğu, batı, doğu ve güneybatı yönlerinden kuşatılan teröristler, İdlib cephesinin açılmasıyla güneyden de sıkıştırılmış olacak. Raco, Şeyh Hadid ve Cinderesi beldelerine yönelik meskûn mahal operasyonları da çok yakında başlayacak.

YENİ ŞAFAK

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