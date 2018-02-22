TFF'ye gönderme! 'Caner bana elini kaldırdı...'

"Caner Erkin, Şenol Güneş'e tepki gösterdi" haberleri hakkında konuşan Güneş, "En son Caner'in bana tepki gösterdiği yazıldı. Bocalıyordu. Çıkarken, kendisinin iyi olduğunu söyledi. Ben de kendisine geç dedim. Elini kaldırmış sanırım, kaldırdıysa doğru değil. Zaten elini kaldırdı diye 3 maç ceza alabilir, TFF 6 maç verebilir. Kirli ağızla konuşmaya ceza vermiyorlar, ben de ona ceza vermeyeceğim Kimse mükemmel değil, ne ben ne de Caner. Öyle bir iddiamız da yok. Biz güzel şeyler sunmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.