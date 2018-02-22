İtalyan basınından Cengiz yorumu! 'Vitamin'

Roma forması ile büyük bir çıkış yakalayan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk futbolcu olurken, manşetleri süslemeye devam etti.

İtalya'nın gündeminde bir kez daha Cengiz Ünder var.

Takımı Roma, Shakhtar'a yenilmiş olsa da Cengiz'in golü ve performansı mercek altına alındı.

"Ünder ve Alisson: Roma yaşıyor"







Roma, Cengiz Ünder'in golüyle öne geçtiği karşılaşmada Shkahtar Donetsk'e 2-1 kaybederken, maçın İtalyan temsilcisi adına öne çıkan diğer ismi ise kaleci Alisson oldu.

La Gazetta Dello Sport, "Roma yaşıyor" başlığı atarken Cengiz ve Alisson'un performanslarını öne çıkardı.

"Vitamin"







Roma'yı 2018 yılında sırtlayan isim Cengiz Ünder oldu. Yeni yılda 5 gol ve 1 asiste ulaşan milli yıldızın Roma'ya katkısına dikkat çekildi.

Correira dello Sport, Cengiz Ünder'in Roma için bir vitamin takviyesi olduğunu manşetine taşıdı.

"Roma, olabilir







Roma'nın, Shakhtar Donetsk deplasmanında 2-1 yenilmiş olmasına karşın evinde avantajlı olduğu yazıldı.

Correira dello Sport Stadio, Cengiz Ünder'in golünün Roma teknik direktörü Di Francesco'yu kandırdığını yazarken, takımın golden sonra kayıpları oynadığı belirtildi.

"Cengiz Ünder masalı devam ediyor"

Ligin ardından Şampiyonlar Ligi'nde de yıldızlaşan Cengiz Ünder, Roma'ya da liderlik ediyor.

UEFA.com, Cengiz Ünder masalının devam ettiğini yazarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attığına dikkat çekti.