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Soyağacına kaç kişinin baktığı belli oldu!

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Soyağacına kaç kişinin baktığı belli oldu!
"Alt-üstsoy raporu" hizmeti kapsamında bir haftada 14 milyon 568 bin 890 belge üretildi.
Soyağacına kaç kişinin baktığı belli oldu! Soyağacına kaç kişinin baktığı belli oldu! Soyağacına kaç kişinin baktığı belli oldu!

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 Kasım 2017 tarih ve 30229 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 44'üncü maddesinin 5'inci fıkrasına, "Kişiler, kendileri ve alt ya da üstsoylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir" hükmü eklendi.

Kanun değişikliğiyle vatandaşların sadece ilçe nüfus müdürlüklerinden bilgi amaçlı verilen "altsoy-üstsoy raporu"nu e-Devlet üzerinden de alabilmeleri mümkün hale geldi.

İnternetten 8 Şubat'tan itibaren alınmaya başlanan ve yoğun talep nedeniyle 5 gün geçici olarak durdurulan "alt-üstsoy raporu", 14 Şubat gece yarısı yeniden kullanıma açıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam eden "alt-üstsoy raporu" hizmetinde, son bir haftada 14 milyon 568 bin 890 belge üretildi.

Son açıklanan verilere göre 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusunun 5'te 1'i, söz konusu hizmet üzerinden "alt-üstsoyu"nu öğrenmiş oldu. 

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