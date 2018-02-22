Piyalepaşa Mahallesi Mektep sokaktaki binada yaşanan olayda soba yakmak için evin kömürlüğüne odun almaya inen kadın, el bombası buldu. Durumun polise haber verilmesi üzerine olay yerine bomba uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Polis tarafından incelenen el bombası delil torbasına koyularak emniyete götürüldü. Bombayı bulan kadın "Hiç tanımadığım bir cisim gördüm. Ben televizyonda gördüğüm bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben el bombasını hayatımda yeni gördüm eğer el bombasıysa. Soba yakacaktım odun almaya indim" diye konuştu.
22 Şubat 2018 Perşembe7 C.Ahir 1439
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Kömürlükte el bombası buldu
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