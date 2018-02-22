22 Şubat 2018 Perşembe7 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:42Öğle 13:24İkindi 16:22Akşam 18:53Yatsı 20:12
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 116.841 0.45
  • Altın: 161,756 0.17
  • Dolar: 3,7828 -0.11
  • Euro: 4,6694 0.13

Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz

»
Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, ''Takımın hiçbir sıkıntısı yok. Ortam çok güzel. Bazen futbol takımında iyi gidiş olabiliyor. Durgunluk dönemi yaşıyoruz'' dedi.
Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruz

Kayserispor'da teknik direktör Marius Sumudica, Umut Bulut, Jean Armel Kana-Bıyık ve Artem Kravets, takımın son durumu ile ilgili basın toplantısı düzenlediler. 

Kayserispor'da belirlediği hedefler doğrultusunda ilerlediğini dile getiren Marius Sumudica, "Takımın hiçbir sıkıntısı yok. Ortam çok güzel. Bazen futbol takımında iyi gidiş olabiliyor. Durgunluk dönemi yaşıyoruz. Bu durumu takımdaki futbolcularımla görüştük en kısa zamanda toparlanacağımızı düşünüyorum. Son 2 senedir küme düşme tehlikesi geçiren bir kulübe geldim. Benim burada hedeflerim var. Bize destek olmaya devam edin. Sadece pohpohlamayla destekleme olmuyor. Herkesin takımın yanında olmasını bekliyorum. Antalya’da bir maç kaybettik herkes bize kızdı. Hak veriyorum. Önümüzde 12 maçımız var. Üst sıralarda kalma şansımız devam ediyor" diye konuştu.

"KAYSERİSPOR BÜYÜK BİR KULÜP OLMA YOLUNDA"

Kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım’ın sakatlığını devre arasında değil de geçen hafta söylemesine anlam veremediğini kaydeden Sumudica, "Zamanında söylese ona göre tedbir alırdık. Ama O son anda söylemeyi seçti. Şimdi elimizde sadece Silviu Lung var. Umarım o ceza almaz ya da sakatlanmaz" şeklinde konuştu.

"İLK YARIDAKİ OYUNUMUZU OYNAMIYORUZ"

Rumen teknik adam, sezonun ilk yarısındaki gibi oynamadıklarının farkında olduğunu belirterek, "Bir baskı geliyor ki biz ilk yarıdaki oyunumuzu oynayamıyoruz. Kayserispor, Anadolu kulübü olma yolundan çıkıp büyük bir kulüp olma yolunda ilerliyor. Ancak bu kolay bir olay değil. Bu sadece bizim değil, medya ve taraftarın da yardımıyla olacak" dedi.

"Kayserispor’un sisteminin rakipler tarafından çözüldü mü, yoksa rakipler mi iyi takviyeler sorular soru üzerine Sumudica, "Her ikisi de" yanıtını verdi.

UMUT BULUT: "BİR MAÇ KAZANSAK DEVAMI GELİR"

Kayserispor'un son haftalarda düşüşte olduğunu ve bu durumu aşabileceklerini dile getiren takım kaptanı Umut Bulut, "Bu aralar durgunluk yaşasak da iyi mücadele eden herkese güzel futbol izleten bir Kayserispor vardı. Futbolcular olarak biz de kendi aramızda bunu nasıl aşabileceğimizi konuşuyoruz. Puan cetvelinde 5’inci sıradayız. Önümüzde çok önemli bir maç var, o maçı kazanırsak gerisinin geleceğine inanıyorum. Bunu başaracak güçteyiz. Takım olarak iyi bir birliktelik sağladık. Taraftarımız destek olmaya devam etsin. Bir galibiyete ihtiyacımız var. Eğer kazanırsak devamını getirebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

KANA-BIYIK: "KASIMPAŞA MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Futbolcular, teknik heyet ve yönetim olarak bir mücadelenin içerisinde olduklarını kaydeden Jean Armel Kana-Bıyık kendilerinin sahada konuşacağını söyledi. Kana-Bıyık, "Kameralar karşısında konuşmayı çok sevmiyorum. Burada ne söylesek boş. Cumartesi günü Kasımpaşa maçını kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz" dedi.

ARTEM KRAVETS: "HER ŞEYİMİZLE KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Hafta sonu oynayacakları maçı kazanarak üstlerindeki baskıyı kırmak istediklerini söyleyen Artem Kravets, "Kana-Bıyık’ın söylediği gibi her şeyimizle sahada mücadele edip kazanmak için çalışacağız" diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku!Trabzonspor’da kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonra Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz bugün çalışmaya katılmadı. Burak'ın Alanyaspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Fatih Terim'in Bursaspor planı hazır!Fatih Terim'in Bursaspor planı hazır!Süper Lig'in 23. haftasında Bursaspor'u konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim planını hazırladı.
Avcı: Emre 40 yaşına kadar oynasın!Avcı: Emre 40 yaşına kadar oynasın!Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CRI TÜRK'te katıldığı radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.
Sumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruzSumudica: Durgunluk dönemi yaşıyoruzKayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, ''Takımın hiçbir sıkıntısı yok. Ortam çok güzel. Bazen futbol takımında iyi gidiş olabiliyor. Durgunluk dönemi yaşıyoruz'' dedi.
İtalyan basınından Cengiz yorumu! 'Vitamin'İtalyan basınından Cengiz yorumu! 'Vitamin'Shakhtar Donetsk filelerini havalandıran Cengiz Ünder, İtalyan basınında yine manşetlere taşındı.
TFF'ye gönderme! 'Caner bana elini kaldırdı...'TFF'ye gönderme! 'Caner bana elini kaldırdı...'Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih maçında oyundan çıkardığı Caner Erkin'in kendisine tepki göstermesiyle ilgili açıklamada bulundu.
  • Güneş sert çıktı: Saygısızlık ve terbiyesizlik!22 Şubat 2018 Perşembe 13:07
  • Şenol Güneş takımı bu sözlerle teselli etti22 Şubat 2018 Perşembe 12:11
  • 5-0 sonrası soyunma odasında Vida ve o sözler...22 Şubat 2018 Perşembe 12:10
  • İşte Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin hakemi22 Şubat 2018 Perşembe 12:04
  • Fatih Terim biletini kesti! Ayrılığı kesinleşti22 Şubat 2018 Perşembe 11:33
  • Ozan Tufan isteğini Kocaman'a iletti!22 Şubat 2018 Perşembe 11:28
  • Okay Yokuşlu için satış kararı!22 Şubat 2018 Perşembe 11:27
  • G.Saray'dan Türkiye'de görülmemiş müze22 Şubat 2018 Perşembe 11:27
  • Caner'e ağır ceza kapıda! Son kez uyarıldı22 Şubat 2018 Perşembe 11:26
  • İşte Terim'in Süper Lig'den istediği kaleci!22 Şubat 2018 Perşembe 11:23
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri