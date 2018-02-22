88 yaşında asker kaçağı çıktı!

Batman'da, 88 yaşındaki Memet Aydın adlı vatandaşa askerliğini yapmadığı iddiasıyla Kurtalan Kaymakamlığı'nca 21 bin 519 TL para cezası kesildi. 4 Mayıs 1930 doğumlu Aydın, 1950-1953 yılları arasında askerliğini yaptığını, askerlik anılarının dün gibi taze olduğunu dile getirdi. Diyarbakır Merkez İstihkâm 2. bölükte askerliğini yaptığını belirten Aydın, kesilen para cezasına avukatı aracılığı ile yaptığı itiraz dilekçesinde nüfusta yaşanan karışık nedeni ile böylesi bir ceza çıkmış olabileceğini belirtti.

"BİR KARIŞIKLIK VAR"

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun haberine göre; askerlik arkadaşlarından kimileri ile bir dönem görüştüğünü aradan yıllar geçtikçe ve evden tek başına çıkamaz duruma gelince çoğu ile irtibatının kesildiğini anlatan Aydın, "Askerliğimi Kore Harbi döneminde yaptım. Yaşım 88, çoğu şeyi hatırlamıyorum. Kimi arkadaşlarımın öldüğünü biliyorum. O dönemden sağ kalan var mı bilmiyorum. Bu yaştan sonra askere çağırılıyorum. Seferberlik dahi olsa gidemem çünkü yarı yatağa bağlıyım. Bir karışıklık var. Elimde evrak yok. Üzerinden 60 küsur yıl geçmiş. Bu kadar yıl sonra yapılan bir hatanın cezası bana kesilemez. Yetkililerden cezanın kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.