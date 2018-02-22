Direk adres gösterdi: Ne Rusya ne İran...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Şam kırsalındaki Doğu Guta'da yaşanan gelişmelerden teröristleri destekleyen ülkelerin sorumlu olduğunu söyledi.

Basın toplantısında gazetecilerin Doğu Guta'da yaşanan sivil can kayıpları hakkında Moskova'ya yöneltilen suçlamalarla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Doğu Guta'daki durumdan bu bölgede bulunan teröristleri destekleyenler sorumlu. Ne Rusya, ne de İran bu ülkeler grubuna giriyor. Zira bu üç ülke, Suriye'deki teröristlerle sahada amansız bir mücadele veriyor" dedi.

RUSYA, İSVEÇ VE KUVEYT'İN TASARISINI DESTEKLEYECEK Mİ?

Peskov'a Rusya'nın İsveç ile Kuveyt'in BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu ve insani yardımların yapılması için Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören karar tasarısını destekleyip desteklemeyeceği soruldu.

Peskov, "Şu anda bu soruya yanıt veremem. Bu konuyla New York'taki diplomatik misyonumuz ilgileniyor. Bu soruyu Dışişleri Bakanlığı'na sorsanız daha iyi olur" yanıtını verdi.

Tasarının bugün görüşülmesi bekleniyor.