Çukur dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çukur dizisi oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var? Hikayesi kadar dev oyuncu kadrosuyla da merakları üzerine çeken Çukur dizisi oyuncu biyografileri ve karakterleri sizlerle...

Ay Yapım kalitesiyle ekrana gelen Çukurdizisinin senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme alırken, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor. Çukur dizisinde ise son dönemin gözde oyuncularından Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka ile usta oyuncular Ercan Kesal ve Perihan Savaş yer alıyor.

Çukur dizisi 23 Ekim'de yayınlanan ilk bölümden itibaren her Pazartesi Show TV ekranlarında olacak. İlk bölümün yayınlanmasının ardından ise Çukur dizisi oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Peki, beğeniyle izlenen Çukur dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Çukur dizisi oyuncuları ve karakterleri...

Aras Bulut İynemli (Yamaç Koçovalı)

1990 İstanbul’da doğumlu olan başarılı oyuncu, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü öğrencisidir. İlk oyunculuk tecrübesini Arka Sokaklar dizisi ile yaşayan İynemli, uzun soluklu bir dizi olan “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile tanınmıştır. 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandıran oyuncunun bir diğer büyük projesi 2013-2014 yılları arasında Şehzade Bayezid rolünü canlandırdığı “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle olmuştur. 2015 yılında “Maral” dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaşan genç oyuncu, 2015-2016 yıllarında “İçerde” dizisinde Umut/Mert karakterine hayat vermiştir. Son olarak ise İçerde dizisinin devam niteliğinde olan “Çukur” dizisinde Dilan Çiçek Deniz ile başrolü paylaşmakta ve dizide "Yamaç" karakterine hayat vermektedir.

Dilan Çiçek Deniz (Sena Koçovalı)

1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Dilan Çiçek Deniz, tiyatro eğitimine lisede başlamıştır. Üniversite eğitimine Ege Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde devam eden Deniz, modellikle de ilgilenmektedir. 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2.olduktan sonra oyunculuk kapılarını aralayan güzel oyuncu, ilk olarak 2015 yılında “Tatlı Küçük Yalanlar” dizisiyle kamera karşısına geçmiştir. Daha sonra Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi dizilerde boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, halihazırda Çukur dizisinde "Sena" karakterine hayat vermekte ve Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşmaktadır.

Ercan Kesal (İdris Koçovalı)

1959 yılında Avanos Nevşehir'de dünyaya gelen Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden 1984 yılında mezun olmuş ve uzun doktorluk ve sağlık yöneticiliği ile ilgilenmiştir. Oyunculuk serüveni ilerleyen yaşlarda başlayan Kesal, Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak”, “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyunculuk yapmıştır. Başarılı oyunculuğu ve senaristliği ile birçok festivalde ödüller almıştır. Aynı zamanda yazar olan Kesal, “Peri Gazozu”, ‘’Evvel Zaman’’ gibi kitaplar yayımlamıştır. 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlanmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Nazan Kesal’la evli olan Kesal çiftinin Poyraz adında bir evlatları vardır. Çukur dizisini ağır toplarından İdris Koçovalı karakterine hayat vermektedir.

Perihan Savaş (Sultan Koçovalı)

1956 İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Savaş, uzun yıllar sinema sektörüne emek vermiş usta Yeşilçam sanatçılarındandır. Sinemaya ilk adım atışı 1971 yılında “Şehzade Sinbad Kaf Dağında” filmi ile olmuştur. Yaklaşık 120 filmde rol alan Savaş, 1974’te 11. Antalya Film Festivali’nde “Bedrana” filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 1989’dan beri de televizyon dizilerinde rol alan Perihan Savaş, şimdilerde Çukur dizisinde "Sultan" karakterine hayat vermektedir.

Mustafa Üstündağ (Kahraman Koçovalı)

1977 yılında Mersin’de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev alan Üstündağ, oyunculuğa Pervasız Tiyatro’da devam etmiştir. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki Muro rolü ile ünlenen oyuncu, aynı karakteri canlandırdığı “Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine” filminin de başrolünde yer almıştır. Daha sonra Merhamet, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizileriyle de dikkatleri üzerine çekmiştir. Çukur'da "Kahraman Koçovalı" karakterine hayat vermektedir.

Öner Erkan (Selim Koçovalı)

1980 İzmir’de doğumlu olan Öner Erkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden 2002 yılında mezun olmuş ve TRT’de sunduğu bir çocuk programı ile televizyon dünyasına adım atmıştır. 2004 yılında ise Oyun Atölyesi’ne giren başarılı oyuncu, “Bornova Bornova” filmindeki performansı ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. 2011-2014 yılları arasında “Yalan Dünya” dizisinde Bora rolünü canlandıran Erkan, “Çukur” dizinde Selim Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Erkan Kolçak Köstengil (Vartolu)

1983 yılında Bursa’da dünyaya gelen Erkan Kolçak Köstendil, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 2008 yılında “Güz Sancısı” filmi ile sinemaya adım atan Köstendil, Sakarya Fırat, Merhamet ve Ulan İstanbul dizilerinde rol almıştır. Muhteşem Yüzyıl: Kösem’de Şahin Giray Han’ı canlandıran Köstendil, halen “Çukur” dizisinde Vartolu rolünü canlandırmaktadır.

Rıza Kocaoğlu (Aliço)

1979 yılında İzmir’de dünyaya gelen Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak’ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım atmış ve 50’ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer almıştır. Son olarak “İçerde” dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şu anda “Çukur” dizisinde Aliço karakterine hayat vermektedir.

Kubilay Aka (Celasun)

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi mezunudur. “Vatanım Sensin” dizisinde Ali Kemal karakterini canlandıran ve oldukça beğenilen Aka, halen “Çukur” dizisinde Celasun karakterine hayat vermektedir.

Nebil Sayın (Muhittin)

1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nebil Sayın, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılında “Savunma” adlı televizyon dizisinde kamera karşısına geçen Sayın, son olarak “İçerde” dizisinde Coşkun karakterini canlandır ve “Çukur” dizisinde Muhittin karakterine hayat vermektedir.

Çukur Dizisi Konusu:

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?