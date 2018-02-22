Taşeron kadro sınav sonuçları, taşeron kadro listesi ne zaman açıklanacak?

Taşeron işçileri için kadro müjdesi sonrasında, başvuru ve kadroya alınma detayları açıklandı. 2 Ocak tarihinde başlayan kadro başvuruları 11 Ocak Perşembe günü sona erdi. Güvenlik ve arşiv formunu doldurarak başvuruları tamamlayan işçiler şimdi ise kadro sonucunu bekliyorlar. Peki, taşeron işçiler için kadro hak sahipleri listesi ne zaman açıklanacak? Kadro hakkı kazanan taşeron işçileri için bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Kadroya geçenler listesinde ismi olmayan taşeron işçileri nereye, ne zaman itirazda bulunacaklar? Sonraki aşamada taşeron işçiler için kadro sınavları ne zaman yapılacak? İşte, taşerona kadroya ilişkin son gelişmeler...

TAŞERON HAK SAHİPLERİ LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Dört gözle kadro bekleyen taşeron işçileri için her şey bugün netleşiyor. 11 Ocak Perşembe 17.00 itibariyle sona eren kadro başvuruları sonrası taşeron işçilerinden kadroya geçenlerin listesi bekleniyor. Kadro için hak sahibi olacak taşeron işçilerinin listesi henüz açıklanmadı. Taşeron hak sahipleri listesi açıklanır açıklanmaz haberimizin detayında yer alacaktır.

Başvurular, her kurumun kendi içinde oluşturduğu 3’er kişilik “Tespit komisyonu” tarafından incelenecek. İnceleme sürecinin 40 günü bulması bekleniyor. İncelemenin ardından hak sahipleri ilan edilecek. Açıklanacak olan kadro listesi, taşeron işçileri için büyük önem arz ediyor. Taşerona kadro başvurusunda bulunan işçiler kadro listesinde adlarını kontrol edecek ve hak sahibi olup olmadıklarını öğrenecekler.

Taşeron kadroya geçmeyen hak kazananların yer aldığı listeler başvuruda bulunulan kurumların resmi internet sayfalarında yayınlanacak.

LİSTEDE ADI BULUNMAYANLAR İTİRAZ EDECEK

Kadrolu olmak üzere başvuruda bulunan taşeron işçileri için yayınlanacak olan kadroya geçmeye hak kazananlar listesinin dikkatle incelenmesi gerekiyor. Listenin açıklanmasını takip eden üç gün içerisinde başvuruda bulunduğu halde adını listede göremeyen işçiler itiraz haklarını kullanacaklar. Listede adını göremeyen işçiler için itiraz başvurusu süreci ise 21 Şubat 2018 gününe kadar devam edecek.

TAŞERON KADRO SINAVI NASIL OLACAK?

Taşeron kadro başvurusunu tamamlayan ve listede de adını gören adaylar için bu vakitten sonra sınav süreci devreye girecek. Prosedür gereği yaptıkları iş ile ilgili soruların yer alacağı söylenen sınavın yazılı, sözlü ya da uygulamalı mı olduğu henüz netleşmedi. Kadro sınavından da yeter puan alan ve başarılı kabul edilen işçiler 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçmiş olacaklar. Peki, taşeron kadro sınavı ne zaman yapılacak? Sınavda başarılı olma kriteri nasıl belirlenecek? İşte, taşeron kadro sınavı ayrıntıları..

Sınav günleri ve saatlerini başvurulan kurum açıklayacak

Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek. Sınavların yeri, günü ve saati idarelerin internet sayfasında ilan edilecek. Çalışanlara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Taşeron kadro sınavları 3-22 Mart 2018 tarihleri arasında olacak

Kadro başvurusu sonrası hak sahibi ilan edilen taşeron işçileri kadro sınavına 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında girecekler. Sınav sonrası oluşturulan sınav kuruluna itirazlar ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek.

Sorular meslek ve eğitim durumlarına göre hazırlanacak

Taşeron kadrosu sınavı yazılı olursa 50 puan alanlar sınavı kazanmış olacaklar. Bakan Jülide Sarıeroğlu, 'Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz. Hem meslek, hem de eğitim durumlarına göre de sorulacak' bilgisini verdi. Taşeron kadro sınavına giren kişi okuma ve yazma bilmiyorsa sınavı sözlü yapılacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.

Sınav sonuçları 27 Mart günü ilan edilecek

22 Mart günü sona erecek olan taşeron kadro sınavları sonrasında sınavı kazananların listesi ise 27 Mart 2018 günü ilan edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından daha evvel belirlenen haklar ile beraber taşeron işçileri 2 Nisan 2018 itibariyle kadroya geçmiş olacak.

Puan yok kriter başarılı ya da başarısız

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar "başarılı" ya da "başarısız" olarak tutanağa geçirilecek. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav sonuçları da sınav kurulu tarafından kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. Eğer yazılı sınav uygulamasına gidilirse işçilerin başarılı sayılmaları için en az 50 puan almaları gerekecek.

"Sınav için hazırlık kurslarına gitmeyin"

Bakan Jülide Sarıeroğlu birçok kurs ve hazırlık kitabının gündeme gelmesine ilişkin geçtiğimiz günlerde "Şu an zaten kamuda istihdam etmek için aldığımız kardeşlerimiz yıllardır görevlerini yapan kişiler, bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Taşeron sınavına hazırlık sınavları kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Yaptıkları işle alkalı bir sınava girecekler. 2 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlememiz. Bu ihaleler kapsamında kardeşlerimizin başvurularını alacağız."açıklamasında bulunmuştu.