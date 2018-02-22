Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak?

Yaz sezonunda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve iyi reyting alan Çocuklar Duymasın neden final yapıyor? Çocuklar Duymasın final bölümü ne zaman?

Kanal D'de yaz sezonunda başlayarak hatırı sayılır reyting alarak kanalın yüzünü güldüren Çocuklar Duymasın'ın akıbeti ilk günkü gibi olmadı. Dizinin en sevilen oyuncularından Vatan Şaşmaz'ın hazin vedası, sonrasında dizide yapılan 70'ler partileri ve düşük reytingler sonrası dizinin seyrinin hiç beklenmedik şekilde devam etmesi gündemde kalmasına neden oldu. Diziye yeni giren Tutku karakteri Çocuklar Duymasın'ın imajını tamamen değiştir. Birkaç defa final iddiası ile gündeme gelen Çocuklar Duymasın'ın akıbeti merak ediliyordu. Peki, Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? Çocuklar Duymasın neden bitiyor? Çocuklar Duymasın final bölümü ne zaman yayınlanacak?

ÇOCUKLAR DUYMASIN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yayınlandığı ilk zamanlarda reytinglerde büyük başarı yakalayan Çocuklar Duymasın, son zamanlarda aynı başarıyı gösteremedi. Final iddiaları ile sık sık gündem olan Çocuklar Duymasın tekrar, biteceği yöndeki söylentilerle karşı karşıya. Kötüye doğru seyreden gidişatını değiştirmek isteyen yapım şirketi, Çocuklar Duymasın'a tamamen zıt bir karakter ve hikaye ile durumu kurtarmaya çalıştı. Beklendiği gibi Tutku karakteri diziyi kurtarırken, kaçınılmaz son tekrar gündeme geldi. Çocuklar Duymasın'ın final yapacağına dair herhangi bir açıklama gelmezken, iddialar vedanın yakın olduğu yönünde.

ÇOCUKLAR DUYMASIN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Son bölümünde yaptığı oyunlarla herkesi bir anda yanına çeken Meltem'in yalnız kalmasına sebep olan Tutku'nun damga vurduğu Çocuklar Duymasın final bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak net bir bilgi alındığı vakit haberimizin detayında yer alacaktır.

JET SOSYETE KARŞISINDA ÇOCUKLAR DUYMASIN NE OLACAK?

Başrollerine Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un yer aldığı Çocuklar Duymasın Pazar günleri seyirci ile buluşuyor. Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete için yayın tarihi de geçtiğimiz gün belli oldu. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak ve Hasibe Eren gibi isimlerin rol aldığı Jet Sosyete ilk bölümü ile 18 Şubat Pazar günü Star TV'de ekrana gelecek. Şimdi ise reytingleri kurtarma amacı ile Pazar gününe transfer olan Çocuklar Duymasın'ın akıbeti merak ediliyor. Jet Sosyete karşısında tutunmak için mücadele verecek olan Çocuklar Duymasın'ın final yapıp yapmayacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.