22 Şubat 2018 Perşembe7 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:18Güneş 07:42Öğle 13:24İkindi 16:22Akşam 18:53Yatsı 20:12
    • 18°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 116.841 0.45
  • Altın: 161,756 0.17
  • Dolar: 3,7828 -0.11
  • Euro: 4,6694 0.13

Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak?

»
Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak?
Televizyon ekranlarının uzun yıllardır farklı yıllarda farklı kanallarda yayınlanarak en bilinen dizilerinden olan Çocuklar Duymasın final iddiası ile karşı karşıya.
Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak? Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak? Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak?

Yaz sezonunda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve iyi reyting alan Çocuklar Duymasın neden final yapıyor? Çocuklar Duymasın final bölümü ne zaman?

Kanal D'de yaz sezonunda başlayarak hatırı sayılır reyting alarak kanalın yüzünü güldüren Çocuklar Duymasın'ın akıbeti ilk günkü gibi olmadı. Dizinin en sevilen oyuncularından Vatan Şaşmaz'ın hazin vedası, sonrasında dizide yapılan 70'ler partileri ve düşük reytingler sonrası dizinin seyrinin hiç beklenmedik şekilde devam etmesi gündemde kalmasına neden oldu. Diziye yeni giren Tutku karakteri Çocuklar Duymasın'ın imajını tamamen değiştir. Birkaç defa final iddiası ile gündeme gelen Çocuklar Duymasın'ın akıbeti merak ediliyordu. Peki, Çocuklar Duymasın final mi yapıyor? Çocuklar Duymasın neden bitiyor? Çocuklar Duymasın final bölümü ne zaman yayınlanacak?

ÇOCUKLAR DUYMASIN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yayınlandığı ilk zamanlarda reytinglerde büyük başarı yakalayan Çocuklar Duymasın, son zamanlarda aynı başarıyı gösteremedi. Final iddiaları ile sık sık gündem olan Çocuklar Duymasın tekrar, biteceği yöndeki söylentilerle karşı karşıya. Kötüye doğru seyreden gidişatını değiştirmek isteyen yapım şirketi, Çocuklar Duymasın'a tamamen zıt bir karakter ve hikaye ile durumu kurtarmaya çalıştı. Beklendiği gibi Tutku karakteri diziyi kurtarırken, kaçınılmaz son tekrar gündeme geldi. Çocuklar Duymasın'ın final yapacağına dair herhangi bir açıklama gelmezken, iddialar vedanın yakın olduğu yönünde.

ÇOCUKLAR DUYMASIN FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Son bölümünde yaptığı oyunlarla herkesi bir anda yanına çeken Meltem'in yalnız kalmasına sebep olan Tutku'nun damga vurduğu Çocuklar Duymasın final bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak net bir bilgi alındığı vakit haberimizin detayında yer alacaktır.

JET SOSYETE KARŞISINDA ÇOCUKLAR DUYMASIN NE OLACAK?

Başrollerine Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un yer aldığı Çocuklar Duymasın Pazar günleri seyirci ile buluşuyor. Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete için yayın tarihi de geçtiğimiz gün belli oldu. Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak ve Hasibe Eren gibi isimlerin rol aldığı Jet Sosyete ilk bölümü ile 18 Şubat Pazar günü Star TV'de ekrana gelecek. Şimdi ise reytingleri kurtarma amacı ile Pazar gününe transfer olan Çocuklar Duymasın'ın akıbeti merak ediliyor. Jet Sosyete karşısında tutunmak için mücadele verecek olan Çocuklar Duymasın'ın final yapıp yapmayacağının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Taşeron kadro sınav sonuçları, taşeron kadro listesi ne zaman açıklanacak?Taşeron kadro sınav sonuçları, taşeron kadro listesi ne zaman açıklanacak?Taşeron işçilerin kadro başvuruları 11 Ocak 2018 itibariyle sona erdi. Heyecanla kadro haberini bekleyen taşeron işçileri şimdi ise kadroya geçenlerin listesini bekliyorlar.
300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?300 koyun projesine dair başvuru şartları neler, kimler başvurabiliyor, başvuru süresi ne zaman bitiyor, projeden kimler fayfalanabilecek? İşte 300 koyun projesiyle ilgili tüm merak edilen detaylar burada..
Ülkücülük nedir, kimlere Ülkücü denir?Ülkücülük nedir, kimlere Ülkücü denir?Ülkücülüğün temel esasları neler, Ülkücü diye kime denir? Alparslan Türkeş Ülkücülüğü nasıl tarif etmişdir? İşte herkesin merak ettiği Ülkücülüğe dair çok önemli notlar..
Ozan Arif kimdir, gerçek adı ne, memleketi neresi?Ozan Arif kimdir, gerçek adı ne, memleketi neresi?MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle ceza alan Arif Şirin diğer adıyla Ozan Arif kimdir, memleketi neresi, neden mahkeme tarafından para cezası ödemesine karar verildi? İşte Ozan Arif'le ilgili merak edilenler..
MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı?MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı?Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları başlıyor. Yayımlanan kılavuza göre sınav başvuru tarihleri ve atama yapılacak branşlar belli oldu.
2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu?2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu?Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ve binlerce öğrencinin gireceği AÖL 2018 sınav tarihleri açıklandı
  • Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak?22 Şubat 2018 Perşembe 14:16
  • Çukur dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?22 Şubat 2018 Perşembe 14:11
  • Volkan Konak kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında?22 Şubat 2018 Perşembe 00:15
  • Nuray Hafiftaş nereye defnedilecek, ne kanseriydi?14 Şubat 2018 Çarşamba 13:47
  • Nuray Hafiftaş kaç yaşındaydı, memleketi neresi?14 Şubat 2018 Çarşamba 13:42
  • Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları kimler, hangi kanalda, ne zaman başlayacak?14 Şubat 2018 Çarşamba 13:27
  • Twitter neden açılmıyor, Twitter erişim sorunun kaynağı ne?12 Şubat 2018 Pazartesi 23:10
  • Ak Parti İstanbul İl başkanı belli oldu mu, Selim Temurci Kimdir?09 Şubat 2018 Cuma 11:50
  • Selim Temurci kimdir, neden istifa etti?09 Şubat 2018 Cuma 11:45
  • E-devlet soyun kime dayanıyor, Alt-Üst Soy bilgisini hemen öğren08 Şubat 2018 Perşembe 16:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri