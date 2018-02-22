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2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu?

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2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği ve binlerce öğrencinin gireceği AÖL 2018 sınav tarihleri açıklandı
2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu? 2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu? 2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu?

 Açıköğretim Lisesi sınavına girecek olan öğrenciler tarafından Google’dan en çok aratılan haberler arasında yer almaktadır. AÖL sınav tarihleri ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı? İşte 2018 AÖL 2. dönem sınav tarihi...

2018 Eğitim Öğretim yılının Açıköğretim Lise 1. Dönem Sınavı 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde yapıldı. Sınav Sorularının, cevaplarının ve sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖL 2. Dönem Sınavı tarihine çevrildi. AÖL 2.dönem sınavı ne zaman? AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrenciler için 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavı tarihleri belli oldu. Detaylar haberimizde…

2018 AÖL SINAV TARİHLERİ 

Açık Öğretim Lisesi Sınavları 3 oturum şeklinde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacak:

I. Oturum 17 Mart 2018 Cumartesi 09.30

II. Oturum 17 Mart 2018 Cumartesi 14.00

III. Oturum 18 Mart 2018 Pazar 09.30

AÖL SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınava giriş belgenizi MEB resmi sitesine ya da linkimize tıklayarak bulabilirsiniz. Sınav giriş belgesine ulaşmak için tıklayınız.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Açıköğretim lisesinden eğitim gören öğrenciler, sınava Giriş Belgelerini MEB resmi sitesiadresi üzerinden çıkarabileceklerdir. Bahsedilen adresten ya da haberimizin içeriğinde bulunan linkten ulaşacağınız adresten alınacak belgenin bilgisayar çıktısı ile sınava girileceklerdir. Posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

AÖL SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav  sonuçları  internet ortamında  “www.aol.meb.gov.tr”  adresinden duyurulmaktadır. Sınav sonucunda mezun olamayan öğrencilerin bir sonraki dönem için kayıt yenileme ve ders seçimi zorunludur.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır. 2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünekargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır. 2006 yılında tüm liselerineğitim süresinin 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrenciler de kademeli olarak 4 yıllık sisteme geçmiş dâhil edilmişlerdir. Örgün eğitim yaşında okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler. Ancak 18 yaşından gün almış öğrencilerimiz yılda üç dönem sınav hakları olduğundan, 8 dönemi 2,5 yılda tamamlayabilmektedirler.

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