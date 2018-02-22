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MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı?

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MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları başlıyor. Yayımlanan kılavuza göre sınav başvuru tarihleri ve atama yapılacak branşlar belli oldu.
MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı? MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı? MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen atamaları başlıyor. Yayımlanan kılavuza göre sınav başvuru tarihleri ve atama yapılacak branşlar belli oldu. İşte sözleşmeli öğretmen branş dağılımı ve sözleşmeli öğretmenlik alımlarıyla ilgili tüm merak edilenler...

Sözleşmeli öğretmenlik bekleyenlere müjde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması amacıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımıyapılacak. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru kılavuzu geçenlerde yayımlanmıştı. Bunun üzerine atamaların Mart ayında yapılacağı bilgisi geldi. Buna göre 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında en çok kontenjan, 3 bin 806 öğretmen adayı ile  birinci sırada sınıf öğretmenliği oldu. Peki başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru şartları nelerdir? Yayımlanan kılavuza göre sınav başvuru tarihleri ve atama yapılacak branşlar belli oldu. Hangi branşa kaç öğretmen ataması yapılacak? Sözleşmeli öğretmen maaşları kaç TL?  İşte sözleşmeli öğretmenlik alımı hakkında detaylı bilgiler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK  BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı akademik takvime göre, sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular 2 Mart tarihinde başlayacak. Sözlü sınav merkezleri aynı gün ilan edilecek ve sınav merkezi tercihleri 8 Mart'ta alınacak. Başvuran adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 16 Mart'ta açıklanacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan - 8 Mayıs 2018 tarihleri arasında yapılacak.

EN ÇOK KONTENJAN AYRILAN İLK 5 BRANŞ

Sözleşmeli öğretmenlik için kontenjan dağılımları belli oldu. Buna göre 1. sırada  3 bin 806 öğretmen ile sınıf öğretmenliği yer alıyor.

BRANŞ

KONTENJAN

-Sınıf Öğretmenliği

3 bin 806

-

İngilizce Öğretmenliği

2 bin 2

-

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

1.907

-

Okul Öncesi Öğretmenliği

1.676

-

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

1.453

 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sözlü sınava başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Adaylar yayımlanan duyuruda belirtilen sözlü sınav merkezleri listesinde, sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecek. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sözleşmeli öğretmenlik kadrosuna başvuru yapacak adayların; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise ), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusca alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları ön şart olarak kabul edilecek. Bunun yanında;

-  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

- Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

- Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

- 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NERELER?

MEB'den yapılan duyuruda, 16 sözlü sınav merkezi bulunuyor. Bu iller şöyle sıralandı:

- Adana

- Ankara

- Antalya

- Bursa

- Erzurum

- Gaziantep

- İstanbul

- İzmir

- Konya

- Malatya

- Muğla

- Sakarya

- Samsun

- Sivas

- Trabzon

- Van

HANGİ BRANŞA KAÇ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK?

[Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi MEB tarafından açıklandı]

[Sözleşmeli öğretmen branş dağılımı kontenjan listesi MEB tarafından açıklandı]

2018 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

120 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

- Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL

- Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL

132 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

- Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL

- Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TL

Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlarda ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken Brüt maaştan %15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.

SİGORTA ve DİĞER HAKLAR NELERDİR?

Ücretli öğretmenlerin sigortaları da diğer kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlere göre daha düşük yatabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ataması ile yerleşen öğretmenlerin maaşlarında zorunlu tatil, resmi tatil vb. gibi günlerde kesinti yapmamakta fakat ücretli öğretmenler girmedikleri dersler, okulun tatil olduğu günlerde ödemesini eksik almakta ve sigortası da buna göre yatmaktadır.

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