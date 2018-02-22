PÖH'leri uğurladı! Keşke sizin yerinizde olsaydım

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Afrin'e giden PÖH'leri uğurladı. Fakıbaba, "67 yaşındayım, keşke ben de sizin yerinizde olmuş olsaydım. Şu kahpe düşmana ben de bir kurşun sıkabilseydim" dedi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e gidecek Polis Özel Harekat (PÖH) timini uğurladı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Fakıbaba, İl Emniyet Müdürlüğünün Karaköprü yerleşkesini ziyaret ederek, Afrin'e gidecek polisler için düzenlenen törene katıldı.

Harekata katılacak polislerle kucaklaşıp sohbet eden Fakıbaba, göreve gideceklere çiçek hediye etti.

Fakıbaba, polisleri gururla uğurladıklarını belirterek, "Size dua ediyoruz, Allah yolunuzu açık etsin, sağlıkla dönmeyi nasip etsin. İnanın her seferinde söylemişimdir, 67 yaşındayım, keşke ben de sizin yerinizde olmuş olsaydım. Şu kahpe düşmana ben de bir kurşun sıkabilseydim diye, inanın çok samimi olarak söylüyorum, bu görevi üstlenseydim diye dua ediyorum. Sizler gerçekten çok büyük insanlarsınız, bu bayrağı evelallah yere düşürmeyeceksiniz." dedi.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı duanın ardından polisler harekata katılmak üzere Afrin'e uğurlandı.

AA'nın haberine göre; törene Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile çok sayıda polis katıldı.