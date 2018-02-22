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300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

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300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?
300 koyun projesine dair başvuru şartları neler, kimler başvurabiliyor, başvuru süresi ne zaman bitiyor, projeden kimler fayfalanabilecek? İşte 300 koyun projesiyle ilgili tüm merak edilen detaylar burada..
300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? 300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur? 300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?

300 koyunun TİGEM üzerinden başvuru şartları nelerdir? Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) koyun desteklemesi 2018 projesini açıkladı. Kurumun yayınladığı doküman sayfasında; projenin amacını, projeye neden ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye’de küçükbaş varlığının nüfusa göre yıllar içerisindeki değişimini açıkladı. Projede, Türkiye ve dünyada küçükbaş hayvan varlığını değişimini, neden sözleşmeli üretim yapılacağını, sözleşmeli üretim modelini, proje hedefini, iş akışını ve üretici seçimlerini maddeler üzerinden açıkladı.

'Koyun başvurusu' nasıl yapılır sorusunun cevabını TİGEM verdi. Merakla beklenen açıklama kılavuz üzerinden yayımlandı. Türkiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı duyuya göre 300 koyun başvurusu üzerine yapılması gerekenler açıklandı. Öncelikle sözleşme üzerinden hareket edecek kurum; Anadolu’da ilçe ve köylerde projenin amacını açıkladı. Proje amacından sonra genel bilgiler verildi, kurum tarafından başvuru linki yayınlandı.

Projenin amacını dört maddede açıklayan kurum, sosyal güvencenin altını çizdi. Öncelikle; Atıl kalan mera alanlarını üretime kazandırmak hedefi konuldu. İkinci olarak koyun barınaklarının tam kapasite ile kullanımını sağlanması açıklandı. Üçüncü amaç Türkiye’de koyun varlığının artırılması olurken, dördüncü ve önemli olan madde ise kırsaldaki koyunculuk yapan insanları sosyal güvenceye kavuşturmak.

PROJEYE İHTİYAÇ DUYULMA SEBEPLERİ NELER?

Kurumun yaptığı açıklamaya göre; yetiştiriciler ihtiyaç fazlası dişi kuzuları kesime göndermek olurken; ‘Damızlık dişi materyalin kasaplığa gitmesi hayvan varlığımızın artmasında engel teşkil etmektedir’ açıklamasında bulundu. Kırsal yaşam sebeplerinin ortadan kaldırmak için hayvan varlığının azalması yerine artırılmasının önemini açıklayan TİGEM; kırsal yaşamdan uzak duranların koyun sayısının azalttığını açıkladı.

TÜRKİYE’DE KÜÇÜKBAŞ VARLIĞININ NÜFÜSA GÖRE YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ NASIL?

Grafik üzerinden açıklayan TİGEM, Türkiye Nüfus Değişim Oranı ile Türkiye Küçükbaş Varlığı Değişim oranı üzerinden grafikte açıkladı.

NEDEN SÖZLEŞMELİ ÜRETİM OLMALI?

TİGEM’in açıklamasına göre; 250 küçükbaşa 1 işçi düşmektedir. İkinci olarak TİGEM, İşçilik Maliyeti, Bakım ve Besleme, Hayvan Sağlığı giderleri, Barınak giderleri hayvanın satış bedelini geçmektedir açıklamasında bulundu. Mevcut yasal çerçevede piyasa koşullarında üretim imkanı bulunmamaktadır sözünü duyuruda paylaşan kurum, Aynı işin kırsalda ve mera şartlarında yapılması halinde hem istihdam sağlanacak hem de işletme giderleri satış maliyetinin altına düşecektir, sözlerini ekledi.

MODEL NASIL OLACAK?

Türkiye İşletmeleri Genel Müdürlüğü, modeli Ziraat Bankası üzerinden aktif etmeyi düşünüyor. Peki kurum neyi vaat ediyor: Sözleşme imzalayacağı yetiştiriciye 300 başa kadar küçükbaş hayvanı ücreti karşılığında satar, Bakım, besleme ve hayvan sağlığı masrafları için avans verir. Tigem, doğacak kuzuların alımını garanti eder ve taban alım fiyatını önceden belirler. Üretilecek yapağı ve süt yetiştiricinin olur. Başvururken bu maddelere dikkat edilerek başvurulması gerekir.

ÜRETİM MODELİYLE BEKLENENLER NELERDİR?

Açıklamayan devam eden kuruş başvuracak olanlar için neler yapılacağını açıkladı. Buna göre; Ziraat Bankası aracılığı ile üretim sürecinde, yetiştiriciye bakım ücreti ve sigorta bedelini avans olarak verir, Sözleşme imzalayacağı yetiştiricilere kendi işletmelerinde eğitim verir, Sütten kesimi müteakip kuzular alınır, masraflar düşülerek hak edişi üreticiye öder, Alınan dişi kuzularla üretim zinciri büyüyerek devam eder ve kurum verilen hayvanlara TARSİM sigortası yapar.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kurum tarafından açıklanan başvuru şartları nelerdir sorusunun cevabı 11 maddede açıklanmıştır. İşte o maddeler:

1.Oluşturulacak web sitesinde müracaat şartları ve başvuru kriterlerinin yayınlanması,

2.Elektronik ortamda yetiştiricilerin ön başvurularının belgeleriyle alınması,

3.Başvuruların TİGEM tarafından değerlendirilmesi,

4.TİGEM tarafından başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafından değerlendirilmesi,

5.Kazananların duyurulması,

6.Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM arasında sözleşmelerin imzalanması,

7.Hayvanların temini ve teslim edilmesi,

8.Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafından aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz olarak yapılması,

9.Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi,

10.Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafından yetiştiriciye alım garantisi verilmesi,

 11.Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın diğer projelerinde değerlendirilmesi.

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