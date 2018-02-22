'Sumgayıt olaylarını Ermeniler planladı'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev, 1988'de Sumgayıt kentinde yaşanan ve Ermenistan tarafından farklı şekilde lanse edilen olayların, KGB ve Ermenistan istihbaratı tarafından hazırlandığını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacıyev, Başsavcılık Sözcüsü Eldar Sultanov ve Savcı Nadir Mirzeyev, Sumgayıt olaylarının yıl dönümü dolayısıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Hacıyev, 1988'de Sumgayıt'ta Azerbaycanlıların yaptığı protesto gösterilerinin bazı güçler tarafından provoke edildiğini, Sovyet Başsavcılığının o dönemde yürüttüğü soruşturmanın yetersiz kaldığını ve asıl suçluların cezalandırılmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanının talimatıyla Azerbaycan Başsavcılığının olaylarla ilgili yeniden soruşturma açtığını anımsatan Hacıyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Araştırmalar, olayların Sovyetler Birliği ve Ermenistan istihbaratı tarafından Azerbaycan'a karşı uygulanan bir provokasyon olduğunu ortaya koyuyor. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'dan ayrılmasına zemin hazırlamak ve Ermenistan'da yaşayan Azerbaycanlıları kovmak için bu provokasyonu planladılar. Ermeniler ile Azerbaycanlıların beraber yaşayamayacağını kanıtlamak için böyle adım attılar. Bugün Ermenistan yönetimi ve Ermeni lobisi, Sumgayıt olaylarını Azerbaycan aleyhine kullanmaya çalışıyor fakat onların iddiaları asılsız."

"Araştırmalar, olayların önceden planlandığını ortaya koyuyor"

Azerbaycan Başsavcılığı Sözcüsü Sultanov da Sumgayıt olaylarıyla ilgili başlatılan yeni soruşturmanın, Sovyetler Birliği zamanında yürütülen soruşturmanın yetersiz ve taraflı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Olayların asıl sorumlularının belirlenmediğini ve cezalandırılmadığını söyleyen Sultanov, "Sovyetler Birliği'nin soruşturmasında Ermeniler mağdur, Azerbaycanlılar ise suçlu olarak gösterilmeye çalışılıyor. Oysa bizim yaptığımız araştırmalar, olayların Sovyet yönetimindeki Ermeni yanlısı kişiler tarafından daha önceden planlandığını ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

"Ermenilerin olayları daha önceden bildiğini kanıtlıyor"

Olayları araştıran Savcı Mirzeyev, olayın sorumlularından Eduard Grigoryan'ın Sumgayıt'ta bazı Ermenilerin katlinin başlıca zanlısı olduğunu bildirdi.

Grigoryan ve etrafına topladığı bazı kişilerin daha önceden belirlenen listeye göre Ermenilerin yaşadığı evleri bastığını ve bazı insanları katlettiğini belirten Mirzeyev, "Grigoryan tutuklanmış, Ermeni asıllı olduğu için Ermenistan'a gönderilmiş, orada da bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Grigoryan, şimdi üçüncü bir ülkede yaşıyor." dedi.

Bazı zengin Ermenilerin olaylardan önce evlerini sattığını ve bankalardaki tüm paralarını çekerek Azerbaycan'ı terk ettiğini ifade eden Mirzeyev, "Bu da Ermenilerin olayları daha önceden bildiğini ve planladığını kanıtlıyor." dedi.

Sumgayıt olayları

Dağlık Karabağ'da 1988'de iki Azerbaycanlının öldürülmesinin ardından Azerbaycan'ın üçüncü büyük kenti Sumgayıt'ta mitingler düzenlenmişti.

Mitingler sırasında çıkan olaylarda 26'sı Ermeni, 6'sı Azerbaycanlı 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Daha sonra yapılan araştırmalarda Ermenilere saldıran grupların liderlerinden bazılarının Ermeni asıllı olduğu belirlenmişti.