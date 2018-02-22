PKK'nın yalanına Nazlıaka çanak tuttu

Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile iyice köşeye sıkışan ve çıkış noktası arayan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Murat Karayılan, uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi DEAŞ ile işbirliği içerisindeymiş gibi gösterme çabası içerisine girdi. Eski CHP'li isim de bu provokasyona çanak tuttu.

KARAYILAN'IN SİNSİ PLANI

Türkiye'de tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristlerin Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenen operasyona katılmaları şartıyla serbest bırakıldıklarını iddia eden Karayılan, uluslararası kuruluşların bunu araştırmasını isteyerek destek talebinde bulundu.

NAZLIAKA ÇANAK TUTTU

Terör örgütü liderinin bu yalanlarına yine bir Nazlıaka çanak tuttu. Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Karayılan'ın bu kara propagandası üzerine DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan daha sonrasında serbest bırakılan Afra Şaar isimli kişiyi TBMM gündemine taşıdı.

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’deki DAEŞ’li terörist esirleri TSK ve ÖSO’ya karşı savaşmaları şartıyla serbest bıraktığı ortaya çıkmıştı.