Merkel'den Esed'e ağır eleştiri

Esed terör bahanesiyle kendi halkını vuruyor
Merkel, Brüksel'de yarın düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, iç savaşın devam ettiği Suriye’nin, Berlin'den uçakla sadece birkaç saat uzaklıkta olduğunu belirtti.
Doğu Guta’daki katliamlara işaret eden Merkel, "Şu an gördüğümüz şeyler, Suriye’de gördüğümüz korkunç olaylar, bir rejimin teröristlere karşı değil, kendi halkına karşı savaşı, çocukların öldürülmesi, hastanelerin yok edilmesi, bunların hepsi, kınanması gereken katliamdır." dedi.
Avrupa'ya daha çok çaba gösterme çağrısı yaptı
Avrupa ülkelerinden daha fazla çaba isteyen Merkel, "Bu, katliamı sonlandırmak için daha büyük rol oynamaya çalışmak için bir çağrıdır. Biz Avrupalıların bunun için çaba sarf etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.