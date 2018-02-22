Merkel'den Esed'e ağır eleştiri

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye rejiminin halkına yönelik saldırılarına ilişkin, katliamların sona erdirilmesi için Avrupa ülkelerinin daha fazla çaba sarf etmesi çağrısında bulundu.

Esed terör bahanesiyle kendi halkını vuruyor

Merkel, Brüksel'de yarın düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, iç savaşın devam ettiği Suriye’nin, Berlin'den uçakla sadece birkaç saat uzaklıkta olduğunu belirtti.

Doğu Guta’daki katliamlara işaret eden Merkel, "Şu an gördüğümüz şeyler, Suriye’de gördüğümüz korkunç olaylar, bir rejimin teröristlere karşı değil, kendi halkına karşı savaşı, çocukların öldürülmesi, hastanelerin yok edilmesi, bunların hepsi, kınanması gereken katliamdır." dedi.

Avrupa'ya daha çok çaba gösterme çağrısı yaptı

Avrupa ülkelerinden daha fazla çaba isteyen Merkel, "Bu, katliamı sonlandırmak için daha büyük rol oynamaya çalışmak için bir çağrıdır. Biz Avrupalıların bunun için çaba sarf etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.