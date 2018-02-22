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Facebook dünya genelinde çöktü!

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Facebook dünya genelinde çöktü!
Sosyal medya devi Facebook ve Instagram dünya genelinde çöktü. Siteye girmeye çalışan kullanıcılar 'Üzerinde çalışıyoruz, en kısa zamanda düzelteceğiz' şeklinde uyarıyla karşılaşıyor. Türkiye'de ise erişim problemi yok.
Facebook dünya genelinde çöktü! Facebook dünya genelinde çöktü! Facebook dünya genelinde çöktü!

Facebook başta Avrupa olmak üzere ABD ve Asya'da pek çok bölgede çökmüş durumda. Erişim problemi Türkiye'de yaşanmazken, Avrupa ve Asya'daki pek çok ülkede erişim sorunu dikkat çekiyor. Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama yok.

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