Facebook dünya genelinde çöktü!

Facebook başta Avrupa olmak üzere ABD ve Asya'da pek çok bölgede çökmüş durumda. Erişim problemi Türkiye'de yaşanmazken, Avrupa ve Asya'daki pek çok ülkede erişim sorunu dikkat çekiyor. Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama yok.