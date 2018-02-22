Pentagon'dan skandal "Afrin" açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonuyla ilgili olarak "Şu anda sivillerin ölmekte olduğu ve insanların şiddet yüzünden evlerine geri dönemediği bir durumla karşı karşıyayız. " dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway 'Afrin operasyonu dikkat dağıtıyor' dedi.

El Hurra televizyonunun sorularını yanıtlayan Galloway, Zeytin Dalı Harekatı’nın Menbiç’e genişletilmesi ihtimalinin sorulması üzerine, “Bu aşamada neler olabileceği üzerinde spekülasyon yapmak istemiyorum. Menbiç’in güvenliği, oraya ait güçler tarafından sağlanıyor. Bu güçler, oradaki etnik yapıyı yansıtıyorlar; toplumlarını savunmak için eğitilmiş Araplar, Kürtler ve diğerleri var” diye konuştu.

"DAHA ÖNEMLİ SAVAŞ"

Halen aşağı Fırat vadisinde DEAŞ’a karşı savaşlarının devam ettiğine işaret eden Galloway, “Afrin’de operasyonlar yürüten güçlerin ise, ister Kürt, ister NATO müttefiki Türk ya da ihtimal olarak rejim güçleri olsun, ‘daha önemli bir savaş’ olan DEAŞ’a karşı savaştan dikkatleri dağıttığı” uyarısında bulundu

YPG İLE ÇOK YAKIN ÇALIŞMA

Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderecek şekilde soruna çözüm bulunması için diplomatların sıkı biçimde çalıştığını ifade eden Galloway, bununla birlikte, DEAŞ’a karşı mücadelede başta Fırat Nehri vadisi olmak üzere ağırlığını terör örgütü YPG'lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ortaklarıyla da çok yakından çalıştıklarını söyledi.

"AFRİN'DEKİ KÜRT GÜÇLERİNİ DESTEKLEMİYORUZ"

SDG içerisinde Kürt unsurların olmasının yanında, Afrin’de de Türk ordusuna karşı savaşan Kürt güçleri bulunduğuna dikkati çeken Galloway, “Ancak koalisyon bunun bir parçası değil. Afrin’deki Kürt güçlerini desteklemiyoruz. Görevi Fırat Nehri vadisinde IŞİD’e karşı savaşmak olan SDG’yi destekliyoruz. Dolayısıyla şu anda Afrin’de olup bitenlerin, ana tehdit DEAŞ’tan dikkatleri dağıtıcı özellikte olduğu düşüncesindeyiz” dedi.

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Galloway ayrıca, Türkiye’nin Afrin’deki operasyonunun sivil nüfusa etkileri konusunda endişeler taşıdıklarını, gerilimi düşürmek ve sivil kayıpları azaltmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini vurguladı.

Pentagon sözcüsü, “Şu anda sivillerin ölmekte olduğu ve insanların şiddet yüzünden evlerine geri dönemediği bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla gerilimleri yatıştırmak önemli. Durumu yatıştırma ve Türk müttefiklerimizle onların endişelerini gideren bir çözüm bulmak için birlikte çalışan Dışişleri Bakanlığı’ndaki ortaklarımızı destekleyeceğiz. Bu arada da bölgedeki ana tehdit olan DEAŞ’a karşı savaşımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.