Menbic'teki terörist eğitimi görüntülendi

ABD'nin Türkiye'ye söz vermesine rağmen halen YPG'li teröristlerin barındığı Münbiç'te, onlarca militan eğitiliyor.

ABD ve Türkiye'yi karşı karşıya getiren Menbic'ten gelen son fotoğraflar, YPG'li teröristlerin halen ilçede hakim olduğunu gösteriyor. Askeri eğitimden geçiren onlarca kişinin yer aldığı karelerde, YPG bayrakları dikkat çekiyor.

Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını belirterek ilk ele alınacak konunun Menbic olduğunu söylemişti.



ABD TÜRKİYE'YE RAĞMEN YILLARDIR DEVAM EDİYOR



Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin derhal Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Washington'a teklif edilen hamleler arasında, Amerikan ve Türk askerlerinin Menbic'te birlikte konuşlanması da var. ABD, iç savaş ülkesi Suriye'de Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen yıllardır YPG ile işbirliği yapıyor.