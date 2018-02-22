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Derbi öncesi Fenerbahçe'de büyük şok!

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Derbi öncesi Fenerbahçe'de büyük şok!
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de, Mathieu Valbuena sakatlandı. Fransız futbolcunun yarın MR'ı çekilecek.
Derbi öncesi Fenerbahçe'de büyük şok! Derbi öncesi Fenerbahçe'de büyük şok! Derbi öncesi Fenerbahçe'de büyük şok!

Ayrıntılar geliyor....

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