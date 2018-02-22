23 Şubat 2018 Cuma7 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:16Güneş 07:41Öğle 13:24İkindi 16:23Akşam 18:54Yatsı 20:13
    • 8°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 116.841 0.45
  • Altın: 161,853 0.23
  • Dolar: 3,7823 -0.12
  • Euro: 4,6622 -0.03

Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar!

»
Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının dinlenmesine ilişkin davada karar çıktı.
Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar!
Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar! Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar! Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar!

Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil sorumlusu Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa, 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık ve sanık avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve TÜBİTAK'ın da arasında bulunduğu mağdur ve müştekilerin avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.

Buna göre heyet, kapatılan TİB'in Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu ile Adil Biçer, Barış Yaslan, Bülent Kocagürbüz, Hamza Demirezen, Halil Çiçek, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan da 2 yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 63 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan eski TİB görevlisi Ali Osman Tekin, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan da 6 yıl 9'er ay olmak üzere toplam 68 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HARUN BİNİŞ'E TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA

Sanıklardan FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan sivil sorumlu Harun Biniş'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 hapis cezası verilirken, eski TÜBİTAK Başkanvekili Hasan Palaz ile sanıklar Gökhan Vıcıl, İmran Ergüler, Özgür Ören, Orhan Üçtepe, Ayhan Yeni, İbrahim Kılıç ve İsmail Bakar, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 61 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

Sanıklardan Hidayet Gencer, Nur Muhammed Arınç, Yunus Şahin, Seyit Ahmet Öztaban, Mehmet Akgedik, Erkay Uzun ve Ahmet Boyalı da "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatlerine karar verilirken sanıklar, Ferhat Saraç, Ahmet Asım Yağız, İbrahim Barbaros Özcan ve Cüneyt Koç ise tüm suçlardan beraat etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmeden mahkeme, sanıklardan İbrahim Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi.

İDDİANAME

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da aralarında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, TİB ve TÜBİTAK'ta görev yapan 28 kişi hakkındaki davada, sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek, bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek veya erişilmez kılmak" suçlamaları yöneltiliyor. 

Soruşturma, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmüş, ardından fezleke ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. 

İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, bazı eski bakanlar ve bürokratların dinlendiği ifade ediliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bitlis merkezli terör operasyonu: 8 tutuklamaBitlis merkezli terör operasyonu: 8 tutuklamaBitlis merkezli terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kabullerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kabullerCumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.
Paşayeva: Afrin'de canımı veririmPaşayeva: Afrin'de canımı veririmAzerbaycan Milletvekili Paşayeva, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki operasyonu hakkında, "Afrin’de gerekirse ben de gider savaşır, canımı veririm" dedi.
Devlet hastanelerinde bir ilk!Devlet hastanelerinde bir ilk!Sağlık Bakanlığı Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı'nın pilot hastane olarak seçtiği Manisa Akhisar'daki devlet hastanesinde suda doğum ünitesinin hizmete girmesinde sona gelindi.
Putin'den savaş hamlesi! Katliamla test edecekPutin'den savaş hamlesi! Katliamla test edecekİç savaşın yedinci yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de Şam rejiminin en büyük destekçisi Rusya yeni savaş uçaklarını ülkeye gönderdi. Su-57 isimli jetler, yeni teknolojileri muhalif sivilleri bombalayarak test edecek.
Torba tasarı komisyonda kabul edildiTorba tasarı komisyonda kabul edildiTBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.
  • Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atılıyor22 Şubat 2018 Perşembe 21:30
  • Hollanda'dan sözde soykırım kararı22 Şubat 2018 Perşembe 20:30
  • Kriptolu telefonların dinlenmesi davasında karar!22 Şubat 2018 Perşembe 19:30
  • Menbic'teki terörist eğitimi görüntülendi22 Şubat 2018 Perşembe 18:30
  • 'Sumgayıt olaylarını Ermeniler planladı'22 Şubat 2018 Perşembe 17:25
  • Temelini Erdoğan atmıştı! 3 bin Türk çalışacak22 Şubat 2018 Perşembe 17:00
  • Çalışanlar dikkat! Bunu yapmayan yanar22 Şubat 2018 Perşembe 16:35
  • PÖH'leri uğurladı! Keşke sizin yerinizde olsaydım22 Şubat 2018 Perşembe 16:10
  • 'Çocuk tacizi' konusunda flaş karar!22 Şubat 2018 Perşembe 15:47
  • PKK'nın yalanına Nazlıaka çanak tuttu22 Şubat 2018 Perşembe 14:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri