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Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan "İnsansız tankları üretir hale gelmemiz lazım, bunu da yapacağız" dedi, Savunma Sanayi Müsteşarlığı çalışmalara başladı.
Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atılıyor
Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atılıyor Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atılıyor Erdoğan talimat vermişti! İlk adım atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı harekete geçti. İnsansız tank için çalışmaların kısa sürede başlaması öngörülüyor.

Bu doğrultuda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın bir an önce projeyi başlatması, ardından projeyle ilgili bilgi istek dökümanı yayınlaması bekleniyor.

İHALE SÜRECİNE GEÇİLECEK

 

Firmaların sunacağı modellerin yeterli görülmesinin ardındansa ihale sürecine geçilmesi öngörülüyor.

Halihazırda ASELSAN başta olmak üzere bazı milli firmalar tarafından insansız tank için yapılmış hazırlıklar var. ASELSAN tarafından üretilen araç, şimdilik mayın temizleme gibi görevleri gerçekleştirebiliyor. Ancak üzerine füze ya da top entegre edilemiyor.

DÜNYACA ÜNLÜ FİRMALAR DA ÇALIŞIYOR

Dünyaca ünlü firmaların da bu konuda yaptığı bazı çalışmalar var. En dikkat çeken çalışma ise Rusya tarafından yapıldı. Uran-9 adı verilen rusya yapımı insansız kara aracı sistemi, üzerinde anti tank füzeleri ile 30 milimetrelik top taşıyabiliyor.

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