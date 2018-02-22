Devlet hastanelerinde bir ilk!

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde, sezaryen oranlarının düşürülmesine yönelik oluşturulan Su Eşliğinde Doğum Ünitesi (Hidroterapi Eşliğinde Travay) hazırlıkları tamamlandı.

"İSTEYEN HAMİLELERE BU İMKANI SUNACAĞIZ"

Konuyla ilgi bilgi veren Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erol Karaca "Öncelikle, 'Anne ve Bebek Dostu' unvanına sahip hastanemize, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından suda doğum sertifikasına sahip Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sergül Aydın'ın ataması gerçekleşti ve kadromuz güçlendi. Ardından kadın doğum uzmanlarımızdan Op. Dr. Tibet Koyuncu ve ebelerimiz Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından açılan suda doğum eğitimine katılıp, sertifikalarını aldı. Diğer kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarımız Op. Dr. İbrahim Acun ve Op. Dr. Levent Sapmaz'ın da sertifika eğitimleri planlandı. Dört Sancı-Doğum - Loğusa (SDL) odamızdan birinde su eşliğinde doğum için gerekli hazırlıkları yapmaya başladık. Arzu duyan, bebek bekleyen hamilelerimize doğumu kolaylaştıran bu imkanı sunmayı planlıyoruz" dedi.

"SU EŞLİĞİNDE DOĞUM EN SAĞLIKLI YÖNTEM"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sergül Aydın da, "Normal doğum gebelere korkutucu gelebiliyor. Sırf bu nedenle sezaryen tercih eden gebelerimiz mevcut. Su eşliğinde doğum ile hastalarımız ılık suyun içerisinde rahatlayacak, kasları ve dokuları gevşeyecek ve böylece doğum yapmaları çok daha rahat gerçekleşecek. Doğum süresi de kısalacak. Ayrıca sıcak su ile anne karnındaki bebeğe oksijen daha fazla ulaşacaktır. Su eşliğinde doğum ile en sağlıklı ve tavsiye edilen doğum yöntemi olan normal doğumun uygulanabilirliğini arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.