Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kabuller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabuller basına kapalı gerçekleşti.