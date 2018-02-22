Enesli Villarreal buraya kadar

Fransız ekibine galibiyeti getiren tek gol ise 85. dakikada Bertrand Traore'den geldi.
Öte yandan Villarreal'de maça 11'de başlayan ve 90 dakika görev alan Enes Ünal, etkili bir görüntü çizmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı.
|İmsak 06:16
|Güneş 07:41
|Öğle 13:24
|İkindi 16:23
|Akşam 18:54
|Yatsı 20:13
Fransız ekibine galibiyeti getiren tek gol ise 85. dakikada Bertrand Traore'den geldi.
Öte yandan Villarreal'de maça 11'de başlayan ve 90 dakika görev alan Enes Ünal, etkili bir görüntü çizmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı.