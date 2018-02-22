Lazio rövanşı şovla aldı: 5-1

Ciro Immobile'ın 7, 43 ve 71. dakikalarda yaptığı hat-trick'le yıldızlaştığı maçta, Lazio'ya farklı galibiyeti getiren diğer goller 35'te Bastos ve 51'de Felipe Anderson'dan geldi.
Bu sonuçla Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi.
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Ciro Immobile'ın 7, 43 ve 71. dakikalarda yaptığı hat-trick'le yıldızlaştığı maçta, Lazio'ya farklı galibiyeti getiren diğer goller 35'te Bastos ve 51'de Felipe Anderson'dan geldi.
Bu sonuçla Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükseldi.