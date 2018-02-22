Rusya'dan BMGK'da Suriye kararı!

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen tasarının üzerinde uzlaşma olmadığını ve değişikler yapılmadan bu tasarıyı desteklemeyeceklerini belirtti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını, değişikler yapılmadan desteklemeyeceklerini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi, rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki katliamı görüşmek üzere toplandı.

Konsey'de konuşan Nebenzia, İsveç ve Kuveyt tarafından sunulan ve Suriye'de bir ay insani ateşkes talep edilen tasarı için ''gerçekçi değil'' değerlendirmesinde bulundu.

"BU HALİYLE DESTEKLEYEMEYİZ, DEĞİŞİKLİKLER LAZIM"

Nebenzia, "üzerinde uzlaşma bulunmayan" tasarıyı bu haliyle desteklemeyeceklerini ve bazı değişiklikler önereceklerini belirtti.

TASARIDA NE İSTENİYOR?

Tasarıda, Suriye'de 30 günlük insani ateşkes talep ediliyor ve bunun BMGK'de kabul edilmesi durumunda 72 saat içinde yürürlüğe girmesi, sonraki 48 saatte de insani yardımlar ve tıbbi tahliyelerin başlaması isteniyor.

"TERÖRİSTLERE KARŞI MÜCADELE VERİLİYOR"

Nebenzia, Doğu Guta'da yaşanan katliama ilişkin ise orada ''teröristlere karşı mücadele verildiğini'' ve Guta'da hala "binlerce terörist olduğunu'' iddia etti.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kelley Currie ise Rusya'yı ''Doğu Guta'da akan kanı durdurmaya yönelik her türlü anlamlı çabayı engellemekle'' suçladı.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog da BMGK'da bugün insanlığın sınandığını ve Suriye'deki krize son vermek için çok büyük bir sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

SON 24 SAATTE 50 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Diğer yandan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Doğu Guta'da devam eden çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle son 24 saatte 50 sivilin hayatını kaybettiğini, 200 kişinin yaralandığını ve saldırılarda 7 hastanenin hedef alındığını kaydetti.

Lowcock, terörle mücadelenin sivillere yönelik saldırları ve şehirleri yok etmeyi hiçbir şekilde meşrulaştıramayacağını vurguladı.

Öte yandan BMGK'deki toplantı öncesi BM Genel Merkezi önünde Doğu Guta'da yaşanan insani duruma dikkati çekmek için eylem düzenlendi. Toplantı öncesi üzerinde akıllı bilboard bulunan üç kamyonet, BM Genel Merkezi önüne geldi. BM binası önüne gelen kamyonetlerin üzerinde ''Suriye'de 500 bin kişi hayatını kaybetti nasıl oluyor da Güvenlik Konseyi hala harekete geçmiyor?'' şeklinde ifadeler yer aldı.