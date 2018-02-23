Adana derbisinin kazananı belli oldu

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Ev sahibi Adanaspor, 89. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve Adanaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Bu sonuçla Adanaspor puanını 30'a çıkarırken Adana Demirspor 24 puanda kaldı.
Adanaspor: 1 - Adana Demirspor: 0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Deniz Caner Özaral
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Coşkun, Berkan Yıldırım, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 59 Kalu), Tevfik Altındağ, Renan Diniz, Didi, Koman, Roni, Bekir Yılmaz (Dk. 65 Mustafa Sevgi), Bahattin Köse (Dk. 81 Abdulaziz Solmaz)
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Atakora (Dk. 70 Aydın Yılmaz), Tambe (Dk. 46 Aires), Batuhan İşçiler, Erhan Kartal, Savaş Yılmaz (Dk. 79 Yiğit İncedemir), Mendy, Sezer Özmen, Atabey Çiçek
Gol: Dk. 89 Roni (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Tevfik Altındağ, Dk. 63 Koman, Dk. 89 Roni (Adanaspor), Dk. 36 Savaş Yılmaz, Dk. 43 Kubilay Sönmez, Dk. 77 Sezer Özmen (Adana Demirspor)