Komutanları bile şaşırttı! Tüneller NATO’ya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Mehmetçiğin, teröristlerden temizlediği bölgelerdeki mevzi ve tünellerin NATO standartlarında olduğu ortaya çıktı! Komutanlar, sığınakları düzenli orduların yapabileceğini söylemişti!

Türkiye'yi terörle mücadelesinde yalnız bırakan ABD ve Avrupa ülkeleri, mücadele ettiğimiz terör örgütlerine de destek vermekten geri kalmıyor. Bunun son örneği de Suriye'de yaşandı! ABD ve Avrupa ülkeleri, DEAŞ bahanesiyle terör örgütü YPG'ye binlerce TIR’lık silah ve mühimmat desteği verdi.

BATI DESTEĞİNİN KANITI!

Bu da yetmezmiş gibi savunma taktiğine ilişkin eğitimler de yine bu ülkelerin askeri yetkilileri tarafından verildi. Zeytin Dalı Harekatı’nda ele geçirilen bölgelerden elde edilen görüntüler ise, Batı’nın teröre verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi! Stratejik mevziler ve NATO'nun yeraltı savunma stratejilerine uygun bir şekilde hazırlanmış olan tüneller, ilk bakışta hangi aklın ürünü olduklarını da ortaya koydu.

Mevzilerin yerlerinin seçimi, kritik noktalarda kazılmış tünellerin konumlandırılma açıları ve birbirleriyle bağlantıları bir terör örgütünden çok bir NATO ülkesinin savunma hattını andırdı. Tünelleri operasyonda ele geçiren komutanlar ise yaptığı açıklamalarda bunların ancak düzenli ordular tarafından yapılabilecek düzeyde olduğunu söylemişti.

TÜNELLER 60 SANTİM YERİN ALTINDA

NATO’nun Afganistan’daki üsleri için yenilenen ve uygulanan ''dizayn ve inşa çalışmaları açıklaması'' başlıklı raporda NATO’nun hangi şartlarda ve koşullarda yer altı üsleri kuracağı detaylarıyla anlatılıyor: Tünelin kendisi yerden 60 cm alta yapılmak zorunda. Üstüne de en az 15 cm’lik kum yerleştirilmek zorunda. Elektrik kabloları üst zeminden 30 cm alta yerleştirilmeli. Temel malzeme olarak çimento kullanılıyor ve varolan doğal kayanın her yönüne 200-300 mm'lik özel yer altı tüneli materyalleriyle dolu bir kaplama yapılıyor. Zeminin altında da 150 mm'lik kum bir koruma ek zemini yer alıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNE SAVAŞIN TÜM İNCELİKLERİNİ ÖĞRETTİLER

Türkiye’nin 30 yıldan beri mücadele ettiği terör örgütüne profesyonel ordu muamelesi yapan NATO müttefiklerinin, Ankara’ya verdikleri destek sözü ise sahada hiçbir zaman tam anlamıyla karşılık bulmadı. Bir taraftan Türkiye’ye terörle mücadelesinde desteklediklerini açıklayan ABD ve Avrupa, diğer yandan da bu örgütün Türkiye ile mücadelesinde daha fazla kan dökmesi için savaşın tüm inceliklerini öğretti. Türkiye’nin 20 Ocak’ta sınırlarını terörden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda ele geçirilen bölgelerden elde edilen görüntüler ise, Batı’nın teröre verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi. Mehmetçiğin arazide teröristlerden temizlediği tüneller, bu gerçeği ortaya koydu.

SOVYET TEHDİDİNE AYNI TÜNELİ KULLANDILAR

NATO, soğuk savaş döneminde Sovyetler Birliği’ne karşı birçok üye ülkede tünelleri kullandı.

Yeraltı savunma stratejilerine büyük önem veren NATO, benzer tünelleri kendisi de kullanıyor. Birlik, özellikle soğuk savaş döneminde tehdit olarak gördüğü Sovyetler Birliği’ne karşı birçok üye ülkede tünelleri kullandı. Tünellerin kullanıldığı ülkelerin başında ise, Malta, İtalya, Almanya, İngiltere, İsviçre, Norveç ve ABD gibi geliyor. Bazıları kulanım dışı olsa da günümüzde hâlâ NATO üyesi birçok ülkenin askeri birimleri bu tünelleri aktif olarak kullanıyor.