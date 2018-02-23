23 Şubat 2018 Cuma8 C.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:16Güneş 07:41Öğle 13:24İkindi 16:23Akşam 18:54Yatsı 20:13
    • 16°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 13°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 117.522 0.58
  • Altın: 161,830 -0.06
  • Dolar: 3,7883 0.16
  • Euro: 4,6576 -0.10

TSK imkansız denileni yaptı! 12'den vurdu

»
Terör örgütüne silah ve mühimmat taşıyan konvoyun vurulması gündeme bomba gibi düştü. Afrin'in güneydoğusunda vurulan konvoyun kara atışı ile imha edildiği belirtildi.
TSK imkansız denileni yaptı! 12'den vurdu
TSK imkansız denileni yaptı! 12'den vurdu TSK imkansız denileni yaptı! 12'den vurdu TSK imkansız denileni yaptı! 12'den vurdu

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda her gün yeni bir destan yazılıyor. Kahraman Türk ordusu, Afrin kırsalında terör örgütlerine tokat vururken bugün ortaya çıkan bir detay göğsümüzü kabarttı.

Terör örgütüne mühimmat sağlayan konvoyun vurulmasına ilişkin yapılan TSK açıklamasında hareket halindeki konvoyun top atışı ile vurulduğu belirtildi.

DİNAMİK HEDEFLERE TOP ATIŞI

Afrin'e gitmek üzere yola koyulan terör konvoyunun imha edilme görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü. O görüntülerdeki bir detay TSK'nın sahadaki performansı ile imkansızı başardığını gösterdi.

Dinamik bir hedef olan hareket halindeki kara ateş destek vasıtaları ile imha edildiğini belirtilirken, hareket halindeki bir hedefe kara atışı yapmanın zorluğunu ve bu durumda elde edilecek başarının neredeyse imkansız olduğu, buna rağmen hedefin 12'den vurulduğu gözlemlendi.

TSK'NIN AÇIKLAMASI

PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur.

Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir.

FIRAT KALKANI'NDA DA UYGULANDI

Dinamik hedefe yönelik top ve füze atışları her ne kadar bir ilk gibi görülse de aslında Türk ordusu için değil.

DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda da bu sistemin kaçan DEAŞ'lılar ve konvoylar üzerine uygulanan dinamik hedef atışları, Türk ordusu tarafından başarıyla gerçekleştirilmişti.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARIN BAŞARISI

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı yerli ve milli atağı savunma sanayiinde meyvelerini veriyor. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nın bel kemiğini oluşturan topçu atışlarında yerli ve milli obüsler olan Fırtına Obüsleri Afrin'in dağlarını dümdüz, terör mevzilerini yerle bir etti.

Özellikle son teknolojilerin kullanıldığı Fırtına Obüsleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterdiği başarılarla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hakimden teröristbaşını öven haine sert tepkiHakimden teröristbaşını öven haine sert tepkiKarabük'te görülen FETÖ davasında mahkeme başkanı, ifadelerinde Fetullah Gülen'i "vaiz" olarak niteleyen sanığa, "22 Şubat 2018 tarihinde hala bu adama vaiz diyen kaç kişi var?" diye tepki gösterdi.
Türk topçusunun vurduğu konvoydan ilk görüntü!Türk topçusunun vurduğu konvoydan ilk görüntü!Afrin'e yaklaşan 40 araçlık terör konvoyunu Mehmetçik, havaya uçurmuştu. İmha edilen konvoyun gündüz çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
F-35'ler kritik gelişme! En önemli noktaydıF-35'ler kritik gelişme! En önemli noktaydıF-35A uçaklarında kullanılan Pratt & Whitney F135 motoru, ABD'de gerçekleştirilen kullanım ömrü testlerini tamamladı.
O aşiretin sözcüsü konuştu: 'Uyayan devi uyandırdılar'O aşiretin sözcüsü konuştu: 'Uyayan devi uyandırdılar'Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı hakkında değerlendirmelerde bulunan İzol aşiretinin genç sözcülerinden Ramazan İzol, “Ülkemizin sınırları bizim namusumuzdur ve biz bu sınırları korumakla mükellefiz.
inanılır gibi değil! Küçücük çocuğa bakın ne yaptılarinanılır gibi değil! Küçücük çocuğa bakın ne yaptılarÇocuk istismarı haberleriyle sarsıldığımız bu dönemde sosyal medyada dolaşan bir video herkesin kanını dondurdu.
Ünlü çete lideri yakalandıÜnlü çete lideri yakalandıAksaray polisi, yağmadan silahla yaralamaya, uyuşturucu ticaretinden adam kaçırmaya, nitelikli dolandırıcılıktan kaçakçılığa onlarca suça bulaşan çeteye dev bir operasyon gerçekleştirdi.
  • Türkiye izin vermemişti! Bölgeyi terk ediyor...23 Şubat 2018 Cuma 15:48
  • Afrin harekatında böyle fotoğraf görülmedi23 Şubat 2018 Cuma 15:30
  • Reyhanlı Davası'nda karar çıktı!23 Şubat 2018 Cuma 15:28
  • Erdoğan'a davet gitti! Kararı bekleniyor23 Şubat 2018 Cuma 15:05
  • TSK imkansız denileni yaptı! 12'den vurdu23 Şubat 2018 Cuma 15:05
  • TSK’dan CNN’e tokat gibi cevap!23 Şubat 2018 Cuma 14:59
  • Temel Paşa: Sizin tek birinizin tırnağı...23 Şubat 2018 Cuma 14:14
  • 7 ilde operasyon! 61 asker gözaltına alındı23 Şubat 2018 Cuma 14:13
  • İstihbarat temaslarının perde arkası23 Şubat 2018 Cuma 13:00
  • Akdeniz'de çarpışmaya ramak kalmış!23 Şubat 2018 Cuma 12:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri