TSK’dan CNN’e tokat gibi cevap!

Türkiye'nin sınırına kurulmak istenen kukla devleti için terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına silah ve mühimmat yardımı yapan Amerika, Türk Silahlı Kuvvetlerinin örgüte karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı büyük bir rahatsızlık yaşıyor.

Mehmetçik, bölgede havadan ve karadan operasyonlar düzenleyerek örgütü üst üste ağır darbeler vurdu.

TÜRK ASKERİNİ KARALAMA HABERİ

YPG'li teröristlerin köşeye sıkışmasını hazmedemeyen Amerikalılar, Türkiye'ye karşı kirli bir algı operasyonuna başladı.

AMERİKAN YALANLARI

Ülkede yayın yapan televizyon kanalı CNN'de yayınlanan haberde, TSK'nın sivillere yönelik saldırılar düzenlediği yalanı ortaya atıldı.

Haberde, Türk askeriyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kamuoyunun hedefi haline getirilmek istendi.

TSK'NIN HASSASİYETİ CNN'E TOKAT GİBİ CEVAP OLDU



Mehmetçik 35. gününe giren Zeytin Dalı harekatına sıfır sivil kayıpla devam ediyor. Bu başarı terör örgütünün sivilleri kalkan olarak kullanması ve bölgenin yapısı göz önünde bulundurulduğunda imkansızı başarmak gibi... TSK'nın sivil hassasiyeti ve bu başarısı Türkiye'ye iftira atanlara karşı en iyi cevap niteliğinde...