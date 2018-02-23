Uzmanlar Netanyahu'nun istifası, koalisyonun dağılması, erken seçim, Netanyahu olmadan yeni bir hükümet ve bir savaşa girişilmesi gibi ihtimallerinin tartışıldığı beş senaryodan bahsediyor.
23 Şubat 2018 Cuma8 C.Ahir 1439
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Yolsuzluk dosyasında olası 5 senaryo
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