Yolsuzluk dosyasında olası 5 senaryo

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyalarına her gün bir yenisi daha eklendi.

Uzmanlar Netanyahu'nun istifası, koalisyonun dağılması, erken seçim, Netanyahu olmadan yeni bir hükümet ve bir savaşa girişilmesi gibi ihtimallerinin tartışıldığı beş senaryodan bahsediyor.