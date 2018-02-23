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Maliyeden "rezidans" iddiasına cevap

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Maliyeden "rezidans" iddiasına cevap
Maliye Bakanlığı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait olan ve Tekirdağ'da imar planı yapılan arazinin, Alpullu Şeker Fabrikası'nın satışıyla ilgili ihale kapsamında yer almadığını açıkladı.
Maliyeden Maliyeden Maliyeden

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bir gazetede "İmar planına itiraz etme hakkı yok", "Şeker fabrikasına rezidans" başlıklarıyla bir haberyayınlandığı hatırlatılarak, söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için bilgilendirme yapılmasının zaruri görüldüğü belirtildi.

YALAN VE UYDURMA

Açıklamada, "Türkşeker'e bağlı 14 fabrikanın özelleştirilmesi için başlatılan sürece zarar vermek maksadıyla yapıldığı anlaşılan haber tamamen yalan ve uydurmadır." ifadesine yer verildi.

KESİNLİKLE YOK!

Türkşeker'e ait Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi, Kahya Mahallesi, 114 ada, 12 parseldeki 13 bin 10 metrekare arazide imar planı yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu taşınmazın, Alpullu Şeker Fabrikası'nın satışıyla ilgili ihale konusu alan içinde kesinlikle yer almadığı vurgulandı.

Habere konu alanın Alpullu Şeker Fabrikası ile aynı ilde dahi olmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alpullu Şeker Fabrikası, Kırklareli ilimizde iken, habere konu alan Tekirdağ ilimizde ve fabrikaya 23 kilometre uzaklıktadır. Söz konusu alan, daha önceden Alpullu Şeker Fabrikası'nın bölge şefliği olarak kullanılan arazisi olmakla birlikte şu anda tamamen boş, atıl ve metruk vaziyettedir. Uzun süredir atıl ve metruk vaziyette olan alanın, imar planı yapılarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. Özelleştirme İdaresinin amaçlarından biri de atıl taşınmazların ekonomiye kazandırılması olduğundan, bu amaçla daha önce de birçok taşınmaz için benzer imar planı uygulamaları yapılmıştır."

Söz konusu haberdeki "Yapılan imar planına itiraz etme hakkı yok." şeklindeki ifadelerin de gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, yapılan imar planlarına, ilgili her kişi ve kuruluşun itiraz etme hakkının bulunduğu, bu itirazların değerlendirildiği ve karara bağlandığı ifade edildi.

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