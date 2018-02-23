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Ünlü çete lideri yakalandı

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Aksaray polisi, yağmadan silahla yaralamaya, uyuşturucu ticaretinden adam kaçırmaya, nitelikli dolandırıcılıktan kaçakçılığa onlarca suça bulaşan çeteye dev bir operasyon gerçekleştirdi.
Ünlü çete lideri yakalandı
Ünlü çete lideri yakalandı Ünlü çete lideri yakalandı Ünlü çete lideri yakalandı

Aksaray polisi, yağmadan silahla yaralamaya, uyuşturucu ticaretinden adam kaçırmaya, nitelikli dolandırıcılıktan kaçakçılığa onlarca suça bulaşan çeteye yönelik operasyonda aralarında çetenin lideri olduğu ileri sürülen "Kürt Yaşar" lakaplı Yaşar Koçak’ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon sabahın ilk ışıklarında Aksaray merkez, Ortaköy ilçesi ve köylerde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kentte suç örgütü kurarak haraç topladıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve silahla adam yaralamak gibi eylemler gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, liderliğini Yaşar Koçak isimli şahsın yaptığını tespit ettikleri suç örgütünü takibe aldı. Çete lideri olduğu belirlenen Yaşar Koçak’ı takibe başlayan polis ekipleri, 6 ay boyunca teknik ve fiziksel takip yaptı. Yapılan takiplerde 30 şüpheliyi tespit eden ve birçok delil elde eden polis, sabahın ilk ışıklarında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkezde 6, merkeze bağlı Borucu köyünde 1, Hırkatol köyünde 1, İsmailağatolu köyünde 1, Altınkaya köyünde 1, Sevinçli köyünde 1, Ortaköy ilçesinde 13, Gökkaya köyünde 3 ve Bozkır köyünde 1 adres olmak üzere toplam 28 ayrı adrese 197 polis ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

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Yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçti

Yapılan baskınlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, kayıp olan 7 kişinin aranmasına devam ediliyor. Şüpheliler ev aramalarının ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise elde geçen ateşli silahlar ve mühimmatlar adeta cephaneliği andırdı. 28 ayrı adreste didik didik arama yapan polis ekipleri 16 adet av tüfeği, 545 adet av tüfeği fişeği, 8 adet ruhsatsız tabanca, 36 adet tabanca mermisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 65 bin 440 TL para, 5 bin 740 TL sahte para, bin euro sahte para, 113,12 gram esrar, 3 adet çek-senet, 3 adet bıçak, 4 adet pala, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı

Operasyonla ilgili Aksaray Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı. Yazılı olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimiz genelinde çıkar amaçlı suç örgütleri ile yapılan mücadele çalışmaları sonucunda, Yaşar Koçak’ın (çevresinde Kürt Yaşar olarak bilinen) çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu, örgüte liderlik yaptığı, örgüte elaman ve silah temin ettiği, örgüt mensupları ile birlikte halk arasında korku, panik ve infial uyandıracak silahlı eylemler gerçekleştirdikleri, halka baskı yapıp, şiddet uygulayarak darp ettikleri, işyeri sahiplerinden silah zoru ile haraç aldıkları, vermek istemeyenlere karşı silahlı eylemler gerçekleştirdikleri ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince altı ay süre ile teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılmış, şüpheli Yaşar Koçak’ın liderliğini yaptığı suç örgütünün 22 ayrı yağma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti yapma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, gümrük kaçağı araç bulundurmak ve kullanmak, 6136 SKM, tehdit, ateşli silahla yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Yeteri kadar delil elde edilmesinden sonra Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, örgütün eylemlerinin deşifre edilerek, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak eş zamanlı olarak operasyon kararı alınmıştır."
Operasyonla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

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Ünlü çete lideri yakalandıÜnlü çete lideri yakalandıAksaray polisi, yağmadan silahla yaralamaya, uyuşturucu ticaretinden adam kaçırmaya, nitelikli dolandırıcılıktan kaçakçılığa onlarca suça bulaşan çeteye dev bir operasyon gerçekleştirdi.
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