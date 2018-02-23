Erdoğan'a davet gitti! Kararı bekleniyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Üçüncü Havaalanı pistinin bütün testlerinin tamamlandığını belirterek, "İlk iniş için Sayın Cumhurbaşkanımıza davetimizi ilettik" dedi.

Bakan Arslan, Üçüncü Havaalanına odaklandıklarını vurgulayarak, "Pistimizin bütün testleri tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızı davet ettik. Üçüncü Havaalanı pistimizi hazır hale getirmek önemliydi" ifadesini kullandı.

Basında yer alan ilk iniş için 26 Şubat tarihinin doğru olmadığını kaydeden Bakan Arslan, ilerleyen bir tarihte bu inişin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Bakan Arslan, Üçüncü Havaalanında sona yaklaşıldığını vurgulayarak, hazırlıkların bütün hızıyla devam ettiğini kaydetti.

3. havalimanı inşaatının yüzde 80'i biterken, uçak inişleri için hazır hale gelen pist havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının da 26 Şubat'ta test amaçlı inmesi beklenen pistin işaretleme işlemlerinin de bittiği görüldü.