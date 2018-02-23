Everton menajeri Sam Allardyce, Watford maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Big Sam" lakabıyla tanınan tecrübeli teknik adam, deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde forvet mevkiinde hangi oyuncuyla başlayacağına açıklık getirdi.
Oumar Niasse'ın takım için daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir oyuncu hâline geldiğini söyleyen Allardyce, Senagalli golcünün yarın büyük olasılıkla ilk 11'de başlayacağını söyledi.
Allardyce, ayrıca Niasse ile Dominic Calvert-Lewin ve Cenk Tosun arasında önümüzdeki süreçte forma için sıkı bir rekabetin yaşanacağını belirtti.
Tecrübeli teknik adamın bu açıklamalarının ardından Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun'un yarınki maçta yine yedek soyunması bekleniyor.
Fanatik
23 Şubat 2018 Cuma8 C.Ahir 1439
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Allardyce'tan Cenk Tosun'a kötü haber!
Everton menajeri Sam Allardyce, Watford maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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